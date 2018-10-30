Гангстера, якого зіграв Джонні Депп, вбили у в'язниці: чим він відомий?

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Сумнозвісний бостонський гансгстер Джеймс Балджер на прізвисько "Вайті" був знайдений мертвим у федеральній в'язниці в американському штаті Західна Вірджинія.

89-річного чоловіка знайшли без ознак життя у своїй камері у в'язниці суворого режиму незабаром після того, як його перевели туди з в'язниці у штаті Флорида.

Американські ЗМІ повідомили, що колишнього гангстера вбили вранці у вівторок, 30 жовтня, у пенітенціарному закладі.

Про життя Балджера, якого у 2013 році засудили за 11 вбивств, зняли кілька фільмів.

Його спіймали в Каліфорнії у 2011 році після 16 років розшуку.

Про колишнього ватажка банди "Вінтер Хілл" з південного Бостона зняли фільм "Чорна меса", де його зіграв Джонні Депп. Він також став прототипом головного героя у стрічці Мартіна Скорсезе "Відступники", що отримала Оскар за найкращий фільм у 2007 році.

Як повідомляється, гангстер помер того ж дня, коли його перевели до в'язниці у Західній Вірджинії, в якій тримають 1385 в'язнів.

У вбивстві Балджера підозрюють одного з ув'язнених, який мав зв'язки із мафією, повідомляє газета Boston Globe з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

CBS повідомляє, що Балджера жорстоко побив один або кілька інших в'язнів незабаром після того, як він прибув до в'язниці.

Федеральне бюро в'язниць минулого тижня відмовилося коментувати чому Балджера, який відбуває довічне ув'язнення, перевели із в'язниці у Флориді.

Згідно з даними Globe, до установи у Флориді Балджера перевели у 2014 році з іншої в'язниці в Аризоні після того, як керівництво в'язниці дізналося про його стосунки з психологинею, яка надавала йому консультації.

Смерть Балджера у в'язниці підтвердили в Департаменті виконання покарань. ФБР розпочало розслідування.

У заяві відомства не йдеться про причину смерті в'язня.

Хто такий Джеймс Балджер?

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Фото Балджера, зроблені щойно він прибув до в'язниці Алькатрас у 1959 році

Балджер народився у 1929 році в родині ірландки та американця. В сім'ї було шестеро дітей.

Він ріс у південному Бостоні і ще підлітком приєднався до банди "Трилисники" - розпочав з викрадання автівок, а згодом став грабувати банки.

Вперше його заарештували у підлітковому віці.

Балджер створив кримінальну імперію, що займалася гангстерським лихварством, азартними іграми, вимаганням грошей, наркоторгівлею та вбивствами.

Його засудили за збройний напад та пограбування і відправили до знаменитої в'язниці Алькатрас.

Певно, Алькатрас йому настільки сподобався, що він приїжджав туди, прикинувшись туристом, поки був у розшуку, і навіть позував там для фото.

Під час своєї кримінальної діяльності Балджер намагався постачати зброю Ірландській республіканській армії.

Якось він задушив двох жінок голими руками і годинами знущався над чоловіком перед тим, як розрядити у його голову автомат.

Кажуть, Балджеру не подобалося його прізвисько "Вайті", яке він отримав через своє біляве волосся (white - з англійської "білий"). Він просив називати його Джиммі.

Його діяльності сприяв агент ФБР, який закривав очі на його витівки, аби той надавав інформацію про інших гангстерів.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Вайті Балджер вмів змінювати зовнішність, як свідчить плакат ФБР

Брат злочинця Вільям Балджер був впливовим політиком-демократом місцевого рівня і навіть став президентом Сенату штату Массачусетс у 1978 році, а згодом президентом Массачусетського університету.

Політик завжди заперечував, що знає бодай дещо про злочини брата, але визнавав, що любить його і ніколи не зможе видати його правоохоронцям.

Балджер зник у 1995 році після того, як агент ФБР розповів йому про те, що його планують затримати.

Ватажка банди заарештували у 2011 році в місті Санта-Моніка в Каліфорнії, де він переховувався разом зі своєю дівчиною Кетрін Ґрейґ. Зараз вона відбуває строк у жіночій в'язниці в Міннесоті.

Балджера засудили у 2013 році, визнавши його винним у низці федеральних злочинів, зокрема в 11 вбивствах, скоєних у різних частинах США у 1970-х та 1980-х роках.

Американський уряд виплатив понад 20 млн доларів компенсації його жертвам через те, що ці вбивства були скоєні в той час, коли злочинець перебував під наглядом влади.

У 2015 році в листі студентам, які написали йому для проекту з історії, Балджер розповів, що шкодує про своє минуле.

"Моє життя було змарноване і витрачене по-дурному", - писав колишній гангстер.

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