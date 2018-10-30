Помер Давид Черкаський - автор мультфільмів “Пригоди капітана Врунгеля” і “Лікар Айболить”

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30 жовтня з життя пішов український мультиплікатор, сценарист і режисер Давид Черкаський. Про це повідомив його друг, бізнесмен Олександр Меламуд.

"Годину тому помер Давид Янович Черкаський. Два місяці після інсульту він пролежав у реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя", - написав Меламуд на своїй сторінці у Facebook.

"Пішла легенда. Помер друг, чудовий чоловік, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне", - додав він.

Давиду Черкаському було 88 років.

Він народився у 1932 році на Черкащині. Як режисер він дебютував у 1964 році з фільмом "Таємниця чорного короля", який одразу ж отримав премію на міжнародному фестивалі в Румунії.

Згодом Черкаський зняв інші мультфільми, які зрештою і стали його візитівками: "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" і "Острів скарбів", який вийшов на екрани в 1988 році.

Це був останній значний здобуток в його кар'єрі, зізнавався Черкаський в розмові з BBC News Україна. "Взагалі немає мультиплікації - хіба не зрозуміло? Ніякої абсолютно, немає абсолютно ніякого фінансування. З дев'яностого року мультиплікація просто вмерла", - жалівся Черкаський.

Попри брак коштів, він не припиняв працювати над новими проектами і навіть мав намір повернути капітана Врунгеля на екрани у вигляді повнометражного мультиплікаційного фільму у форматі 3D.

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