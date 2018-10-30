Адель - найбагатша британська зірка віком до 30. Хто після неї?

Копирайт изображения Getty Images

Адель вже вкотре очолила рейтинг найзаможніших британських знаменитостей віком до 30 років. Її статки експерти оцінюють в 187,5 мільйонів доларів.

За даними журналу Heat, лише протягом останнього року співачка збагатилася на 19 мільйонів доларів.

Друге місце - за співаком Едом Шираном зі статками в 119 мільйонів, третє - за зіркою фільмів про Гаррі Поттера Деніелом Редкліффом (111 мільйонів).

Серед інших знаменитостей, які потрапили до щорічного рейтингу молодих зіркових багатіїв, - учасники гурту One Direction, акторка Емма Вотсон і зірка "Зоряних війн" Джон Боєга.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Статки Деніела Редкліффа оцінили в 111 мільйонів доларів

Адель очолює популярний рейтинг журналу Heat вже третій рік поспіль.

Гаррі Стайлз - наразі найзаможніший з учасників One Direction. Його статки оцінили в 74 мільйони. За ним слідують Найл Горан (58 мільйонів), Луїс Томлінсон (56 мільйонів), Ліем Пейн (55 мільйонів) і Зейн Малік (47 мільйонів).

До списку включили і британський гурт Little Mix: сукупні статки його учасниць складають близько 61 мільйона доларів.

Серед новачків цьогорічного рейтингу - зірки "Зоряних війн" Джон Боєга і Дейзі Рідлі (в кожного по 5,8 мільйона).

В топ-30 також увійшли співак Сем Сміт (33 мільйони), співачка Ріта Ора (15,2 мільйона) і Софі Тернер, відома за роллю Санси з серіалу "Гра престолів". Її статки оцінюють у 7,6 мільйона доларів.

А ось дані про статки деяких інших молодих британських знаменитостей:

Емма Вотсон - 70 мільйонів

Кара Делевінь - 23 мільйони

Гурт The xx - 11 мільйонів

Дев Патель - 9 мільйонів

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.