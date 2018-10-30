У Раді безпеки ООН пройшли слухання про ситуацію на Донбасі: про що йшлося?

Копирайт изображения United Nations Image caption Перед початком засідання в ООН вісім країн ЄС засудили так звані "вибори" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР"

На засіданні Ради безпеки ООН США та представники країн Євросоюзу назвали так звані "вибори" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" незаконними.

Відкриті слухання Ради безпеки ООН щодо ситуації на окупованих територіях Донбасу пройшли у Нью-Йорку у вівторок, 30 жовтня.

Перед початком засідання постійний представник Великої Британії при ООН Каренс Пірс зачитала заяву восьми країн Євросоюзу, в якій вони засудили так звані "вибори" у самопроголошених "республіках".

"Ми засуджуємо незаконні так звані "вибори", заплановані на 11 листопада на непідконтрольних уряду територіях у так званих "Луганській народній республіці" та "Донецькій народній республіці", - йдеться в заяві від імені Великої Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини.

Пропустити Twitter допис , автор: @UKRinUN A powerful message from five EU Members of #UNSC (France, Netherlands, Poland, Sweden and the UK), and Italy, Belgium, Germany: If held, these illegitimate “elections” in Donbas would contravene commitments under Minsk agreements and violate Ukrainian law. Call on Russia to stop pic.twitter.com/YsgFIHgGLq — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 30 жовтня 2018 р.

У заяві також зазначено, що так звані "вибори" на непідконтрольній уряду території суперечитимуть українському законодавству і Мінським угодам.

Про що говорили на засіданні?

Члени Ради безпеки відхилили пропозицію Росії заслухати "представницю ЛНР" Олену Кравченко.

Пропозиція запросити Кравченко не отримала необхідної кількості голосів: один голос був "за", сім - "проти", сім - утримались.

Представник Швеції від імені групи ініціаторів засідання (Швеції, Нідерландів, Польщі, Великої Британії, США і Франції) наголосив, що виступ представника незаконних формувань створить небезпечний прецедент для роботи Ради Безпеки ООН.

Він також назвав незаконними заплановані вибори на окупованих територіях на сході України.

Цю ж думку повторив заступник постійного представника США при ООН посол Джонатан Коен.

На засіданні він заявив, що "вибори", які Росія хоче влаштувати на окупованих територіях Донбасу, перешкоджають виконанню Мінських угод.

Представник США зауважив, що вибори мають проводитися згідно з українським законодавством і за стандартами ОБСЄ.

Під час засідання представник США також заявив, що агресивні дії Росії в Азовському морі підривають міжнародне право і порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

Коен також заявив, що США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання мінських домовленостей.

"Ми продовжимо накладати санкції на Росії за її дії на Донбасі і в Криму, доки вона повністю не виконає мінські угоди і не поверне Кримський півострів Україні", - сказав представник США,

У свою чергу, постпред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Україну у невиконанні жодного з пунктів мінських домовленостей.

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