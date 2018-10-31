Вчені випадково відкрили "білок для схуднення"

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Американські науковці виявили натуральний протеїн, здатний ефективно боротися з ожирінням, при чому відкриття зробили абсолютно випадково.

Спочатку команда дослідників з Університету Джорджтауна у Вашингтоні займалася дослідженням природи ракових захворювань.

Науковці намагалися з'ясувати, яку роль у формуванні пухлини грає натуральний білок BP3, який у невеликій кількості присутній в організмі. Однак у ході експерименту з'ясувалося, що він є потужним регулятором метаболізму.

Лабораторні миші, які страждали від ожиріння і в яких було активовано виробництво цього білка, почали швидко втрачати вагу, попри те, що вони продовжували активно харчуватися.

Отже, дослідники роблять висновок, його можна використовувати також для лікування хвороб, пов'язаних з розладами метаболізму, таких як цукровий діабет другого типу або ожиріння печінки.

Оскільки ця речовина не є ліками, а виробляється в організмі природним шляхом, його клінічні випробування можна розпочати вже найближчим часом.

"Ми виявили, що восьми процедур із застосуванням BP3 протягом 18 днів було достатньо, щоб знизити обсяг жирової тканини у мишей, які страждають від ожиріння, більш ніж на третину", - стверджує один з авторів роботи, професор онкології та фармакології Антон Веллштейн.

Терапія також покращувала й інші показники, пов'язані з ожирінням, наприклад, попереджала гіперглікемію - підвищений вміст цукру в крові, що є головною проблемою для хворих на діабет.

А краплини жиру в печінці просто розчинялися і зникали.

Нові горизонти в лікуванні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лабораторні миші, в яких було ожиріння, швидко втрачали вагу (архівне фото)

Науковці окремо наголошують, що клінічний огляд піддослідних мишей і навіть мікроскопічні дослідження не виявили жодних побічних ефектів лікування.

Ожиріння, на яке, за різними підрахунками, страждають понад 650 млн людей у всьому світі - одна з найпоширеніших причин передчасної смерті.

Воно також є причиною різного роду порушень метаболізму, зокрема втрати сприйнятливості до інсуліну, непереносності глюкози, гіпертонії та підвищеного вмісту ліпідів у крові.

ВРЗ відноситься до родини білків, що беруть участь в утворенні нових кровоносних судин та загоєнні ран. Вони природним чином виробляються в організмі будь-яких тварин - від хробаків до людини.

Копирайт изображения SPL Image caption Зайва вага призводить до порушень метаболізму, попереджаюь науковці

За словами вчених, його роль в посиленні метаболізму досі залишалася невідомою, оскільки він не бере участі в обміні речовин напряму, а лише є потужним каталізатором перероблення жирів та вуглеводів іншими способами.

"Коли метаболізм розігнаний, цукор у крові та жир у печінці не накопичуються, а використовуються для отримання енергії, - пояснює Веллштейн. - А крім того, починають витрачатися запаси жиру, які вже існують в організмі".

Науковець застерігає від завчасних висновків: за його словами, результати проведених експериментів досить вражають, але не гарантують, що ця методика так само спрацює на людях.

Однак якщо клінічні випробування пройдуть успішно, нова терапія відкриє нові горизонти в лікуванні не лише ожиріння, але й широкого спектра супутніх захворювань.

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