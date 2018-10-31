"Блекзит": Каньє Вест створив логотип руху афроамериканців проти демократів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каньє Вест взяв участь у створенні логотипу руху, який закликає афроамериканців залишити лави опозиційної Демократичної партії

Скандальний репер, чоловік Кім Кардашьян Каньє Вест взяв участь в створенні одягу з логотипом Blexit ("блекзит"). Суть логотипу на футболках та бейсболках - заклик до афроамериканців, щоб вони залишали лави опозиційної до президента Дональда Трампа Демократичної партії США.

Соцмережі дивуються, а ми згадуємо, як ще автор Yeezus контактував з політикою.

Отже, Blexit означає Black Exit, "Чорний Вихід". Таке слово грає з "брекзитом" - виходом Британії з Євросоюзу - і афроамериканською аудиторією, до якої це гасло апелює.

"Блекзит" - це відродження, і я радію, що цей логотип, ці кольори придумав мій друг та супергерой Каньє Вест", - написала політична активістка Кендіс Овенс в Instagram. Вона виступає за залучення афроамериканської молоді до лав прихильників президента Дональда Трампа.

Окрім того, прихильники Трампа використовують у кампанії логотип WE FREE (трохи перекручене "Ми вільні").

Овенс також повідомила, що на наступний рік заплановано "блекзит-тур" по містах США, зокрема, в Чикаго та Філадельфії.

Активісти кампанії WE FREE збираються провести мітинги, де закликатимуть афроамериканців припинити підтримувати Демократичну партію США.

Після галасу у ЗМІ з цього приводу Овенс пояснила в Twitter, що кампанія "блекзит" не відображає політичні погляди Каньє Веста: "Він говорив, що любить Гілларі Клінтон. Він говорив, що любить Дональда Трампа", - зауважує Овенс, приписуючи собі ідею та авторство концепції. Вона попросила громадськість "не політизувати любов".

Розгубленість та "російський слід"

У соцмережах ініціативу активістки, яка скооперувалася з Вестом, сприйняли неоднозначно: багато хто не повірив, що з боку репера не було ніякого політичного підтексту.

"Сміливість не має кольору. Ура вашому руху", - пише користувач nbarcali в Twitter.

Радіють далеко не всі.

"Блекзит" поширюють російськомовні акаунти, за 48 годин зростання пошуку на 1100%", - пише модератор одного з тредів Reddit Адріен Кобб.

Каньє Вест і політика

У середині жовтня Вест та Трамп, а також його донька Іванка і зять Джаред Кушнер зустрілися в Білому домі.

"У той момент, коли я надів цю кепку, я відчув себе Суперменом," - сказав музикант, сидячи в кепці Make America Great Again ("Зробимо Америку знову великою"). Це девіз президентської кампанії Трампа, підтримку якому репер, який нещодавно змінив ім'я на Йє, висловлював і раніше.

Журналістам він сказав, що такий головний убір надає йому сил.

Тепер футболки та кепки з "Блекзитом" продаються по 28 доларів за штуку.

Каньє Вест вже не перший раз енергійно підтримує Трампа.

У квітні він випустив спільний трек з репером T.I. - Ye Vs. The People, у якому розповів про свої політичні погляди і про підтримку політики президента.

Через деякий час T.I. припинив будь-яке спілкування з Каньє - як він пояснив, виключно з політичних мотивів.

"Мені соромно, що я колись був пов'язаний з тобою", - написав T. I. в Instagram.

"Ви не зобов'язані погоджуватися з Трампом, але натовп не змусить мене не любити його. Ми з ним обидва пишемо енергією. Він мій брат", - зазначив Каньє Вест у квітні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каньє Вест вже понад два роки гаряче підтримує політику Трампа та регулярно зустрічається з ним

На цьому висловлювання Веста на соціально-політичні теми не закінчилися: "Коли чуєш про рабство, що тривало 400 років ... 400 років? Це звучить як вибір", - сказав артист в травневому інтерв'ю.

Крім того, ще три роки тому Каньє Вест повідомив про бажання висунути кандидатуру на президентських виборах у 2020 році.

Барак Обама, перебуваючи на посаді президента, дав кілька жартівних порад реперу.

Музиканти проти Трампа

Багато музикантів не поділяють ентузіазм Каньє Веста щодо Дональда Трампа, а після майже двох років його перебування при владі деякі з них побачили в поведінці президента "обтяжуючі обставини".

Днями продюсер, учасник дуету Neptunes, співак Фаррелл Вільямс дізнався, що президент Трамп використав його пісню Happy на зустрічі з прихильниками через кілька годин після стрілянини в синагозі в Піттсбурзі, в результаті якої загинули 11 осіб.

Image caption Використання пісні Happy під час зустрічі Трампа з прихильниками розлютило її автора, співака Фаррела Вільямса

"Нічого веселого ("happy") в тій суботній трагедії не було", - написав Трампу адвокат Фаррелла Говард Кінг, і зажадав від президента ніколи більше не використовувати пісні Вільямса на своїх заходах.

Таким чином, засновник Neptunes пішов шляхом Rolling Stones, R.E.M., Ніла Янга та Aerosmith.