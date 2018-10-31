В Росії 17-річний юнак влаштував вибух у будівлі ФСБ і загинув
Вибух невеликої сили стався в середу вранці в будівлі управління ФСБ в Архангельській області на півночі Росії. Загинула одна людина, поранені троє співробітників служби. Вибуховий пристрій, за попередніми даними, вибухнув в руках загиблого.
"За попередньою інформацією, людина, яка увійшла в будівлю, дістала з сумки невстановлений предмет, який через деякий час вибухнув у нього в руках, в результаті чого він отримав поранення, несумісні з життям", - сказано в повідомленні Національного антитерористичного комітету Росії.
Слідчий комітет Росії (СКР) порушив кримінальну справу за статтями "теракт" та "незаконне носіння боєприпасів".
За даними слідства, вибуховий пристрій в будівлю приніс 17-річний місцевий хлопець.
"Особистість підлітка встановлена", - повідомили в СКР.
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Речниця архангельського управління ФСБ Єлизавета Семушина, підтвердила, що в результаті вибуху загинула одна людина, яка не є працівником служби.
"Медики зробили все можливе, але ні чим не змогли допомогти потерпілому. Він помер від отриманих травм", - повідомив співрозмовник агентства Інтерфакс в службі "швидкої допомоги".
Троє працівників ФСБ отримали поранення різного ступеня тяжкості.
З будівлі евакуйовано всіх людей.
Видання "Регіон 29" з посиланням на свого кореспондента, який опинився поруч з місцем події, повідомило, що вибух сильно пошкодив прохідну управління ФСБ.
Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про вибух в Архангельську, повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.
Остання гучна подія, пов'язана з ФСБ в регіонах, сталася понад рік тому.
У квітні 2017 року було скоєно напад на приймальню управління ФСБ у Хабаровському краю на Далекому сході Росії. Тоді озброєний молодик проник в будівлю та застрелив двох людей, після чого його вбили.