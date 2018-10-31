В Росії 17-річний юнак влаштував вибух у будівлі ФСБ і загинув

Копирайт изображения Getty Images Image caption Камери зафіксували юнака, який приніс вибухівку до будівлі ФСБ

Вибух невеликої сили стався в середу вранці в будівлі управління ФСБ в Архангельській області на півночі Росії. Загинула одна людина, поранені троє співробітників служби. Вибуховий пристрій, за попередніми даними, вибухнув в руках загиблого.

"За попередньою інформацією, людина, яка увійшла в будівлю, дістала з сумки невстановлений предмет, який через деякий час вибухнув у нього в руках, в результаті чого він отримав поранення, несумісні з життям", - сказано в повідомленні Національного антитерористичного комітету Росії.

Слідчий комітет Росії (СКР) порушив кримінальну справу за статтями "теракт" та "незаконне носіння боєприпасів".

За даними слідства, вибуховий пристрій в будівлю приніс 17-річний місцевий хлопець.

"Особистість підлітка встановлена", - повідомили в СКР.

Речниця архангельського управління ФСБ Єлизавета Семушина, підтвердила, що в результаті вибуху загинула одна людина, яка не є працівником служби.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Територія навколо будівлі ФСБ в Архангельську зараз оточена силовиками

"Медики зробили все можливе, але ні чим не змогли допомогти потерпілому. Він помер від отриманих травм", - повідомив співрозмовник агентства Інтерфакс в службі "швидкої допомоги".

Троє працівників ФСБ отримали поранення різного ступеня тяжкості.

З будівлі евакуйовано всіх людей.

Видання "Регіон 29" з посиланням на свого кореспондента, який опинився поруч з місцем події, повідомило, що вибух сильно пошкодив прохідну управління ФСБ.

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про вибух в Архангельську, повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Остання гучна подія, пов'язана з ФСБ в регіонах, сталася понад рік тому.

У квітні 2017 року було скоєно напад на приймальню управління ФСБ у Хабаровському краю на Далекому сході Росії. Тоді озброєний молодик проник в будівлю та застрелив двох людей, після чого його вбили.