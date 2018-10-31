Туреччина: Хашоггі задушили, а потім розчленували

Копирайт изображения PA Image caption Саудівський журналіст Джамаль Хашоггі писав для Washington Post

Туреччина вперше оприлюднила офіційну заяву щодо того, як саме вбили журналіста Джамаля Хашоггі. Його задушили, а потім розчленували, заявив генпрокурор країни Ірфан Фідан.

Місцеві ЗМІ кілька тижнів тому повідомили, що саудівського журналіста вбили у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, коли він прийшов туди 2 жовтня.

Генпрокурор заявив, що його зустріч з саудівським колегою, яка відбулась у понеділок, не принесла конкретних результатів.

У Саудівській Аравії зустріч не прокоментували.

"Згідно із планами, складеними заздалегідь, жертва Джамаль Хашоггі був задушений насмерть одразу після того, як він зайшов до консульства Саудівської Аравії", - йдеться в заяві Туреччини.

Після цього його тіло розчленували і знищили - "знову ж таки, відповідно до заздалегідь підготованого плану", зазначено в заяві.

Саудівська Аравія спочатку стверджувала, що Хашоггі, який був відомим критиком влади країни, вийшов з будівлі консульства.

Згодом країна визнала, що журналіста вбили в результаті "несанкціонованої операції".

В країні заарештували 18 підозрюваних, яких планують судити в Саудівській Аравії.

Туреччина прагне їхньої екстрадиції. Влада країни розчарована через низький рівень співпраці з боку Саудівської Аравії, повідомляє журналіст ВВС зі Стамбула.

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