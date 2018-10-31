Туреччина: Хашоггі задушили, а потім розчленували

  • 31 жовтня 2018
Джамаль Хашоггі Копирайт изображения PA
Image caption Саудівський журналіст Джамаль Хашоггі писав для Washington Post

Туреччина вперше оприлюднила офіційну заяву щодо того, як саме вбили журналіста Джамаля Хашоггі. Його задушили, а потім розчленували, заявив генпрокурор країни Ірфан Фідан.

Місцеві ЗМІ кілька тижнів тому повідомили, що саудівського журналіста вбили у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, коли він прийшов туди 2 жовтня.

Генпрокурор заявив, що його зустріч з саудівським колегою, яка відбулась у понеділок, не принесла конкретних результатів.

У Саудівській Аравії зустріч не прокоментували.

"Згідно із планами, складеними заздалегідь, жертва Джамаль Хашоггі був задушений насмерть одразу після того, як він зайшов до консульства Саудівської Аравії", - йдеться в заяві Туреччини.

Після цього його тіло розчленували і знищили - "знову ж таки, відповідно до заздалегідь підготованого плану", зазначено в заяві.

Саудівська Аравія спочатку стверджувала, що Хашоггі, який був відомим критиком влади країни, вийшов з будівлі консульства.

Згодом країна визнала, що журналіста вбили в результаті "несанкціонованої операції".

В країні заарештували 18 підозрюваних, яких планують судити в Саудівській Аравії.

Туреччина прагне їхньої екстрадиції. Влада країни розчарована через низький рівень співпраці з боку Саудівської Аравії, повідомляє журналіст ВВС зі Стамбула.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Новини на цю ж тему