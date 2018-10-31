Копирайт изображения UKRINFORM Image caption У 2015 році Богдан Жолдак отримав нагороду премії Книга року "Глиняний кіт" у жанрі "Проза"

31 жовтня пішов з життя український письменник, сценарист і драматург Богдан Жолдак.

Митець помер на 71-му році життя.

Про це написав у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

Колеги та знайомі висловлюють співчуття в соцмережах у зв'язку зі смертю письменника.

Богдан Жолдак народився у Києві, в родині письменника Олеся Жолдака та поетеси Єви Нарубіної.

Закінчив філологічний факультет Національного університету ім. Тараса Шевченка. Згодом став ведучим телепрограм на кількох українських каналах та радіопрограми на Національному радіо.

Богдан Жолдак написав понад 10 книг, зокрема "Коли генії плачуть" та "Гаряча Арктика". Останньою стала книга "Укри" про АТО, що вийшла у 2015 році.

Він також був автором сценаріїв до фільмів "Відьма" (1990), "Козаки йдуть!" (1991) та "Дорога на Січ" (1994).

Письменник викладав сценарну майстерність в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

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