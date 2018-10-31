У Києві помер український письменник і сценарист Богдан Жолдак
31 жовтня пішов з життя український письменник, сценарист і драматург Богдан Жолдак.
Митець помер на 71-му році життя.
Про це написав у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.
Колеги та знайомі висловлюють співчуття в соцмережах у зв'язку зі смертю письменника.
Богдан Жолдак народився у Києві, в родині письменника Олеся Жолдака та поетеси Єви Нарубіної.
Закінчив філологічний факультет Національного університету ім. Тараса Шевченка. Згодом став ведучим телепрограм на кількох українських каналах та радіопрограми на Національному радіо.
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Богдан Жолдак написав понад 10 книг, зокрема "Коли генії плачуть" та "Гаряча Арктика". Останньою стала книга "Укри" про АТО, що вийшла у 2015 році.
Він також був автором сценаріїв до фільмів "Відьма" (1990), "Козаки йдуть!" (1991) та "Дорога на Січ" (1994).
Письменник викладав сценарну майстерність в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.
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