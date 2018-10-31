Кого випередила Україна в рейтингу Doing Business-2019

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У новому рейтингу Doing Business, який укладає Світовий банк, Україна посіла 71 місце серед 190 країн. Це на на п'ять позицій вище, ніж минулого року.

Україна на кілька пунктів випередила такі країни, як Греція (72 місце), Індонезія (73) і Монголія (74). Трохи вище в рейтингу опинилися Киргизстан (70 місце), В'єтнам (69) і Перу (68).

За підрахунками Світового банку, Росія і Білорусь випередили Україну майже вдвічі і посіли 31 і 37 місця відповідно.

Інші сусіди України так само опинилися вище у рейтингу: Молдова посіла 44 сходинку, Польща - на 27 місці, Угорщина - на 48-му, Словаччина - на 39-му.

Які показники змінилися?

Як зазначають автори рейтингу, піднятися у цьогорічному рейтингу Україні дозволили покращення в таких показниках, як міжнародна торгівля (з 119 місця минулого року до 78-го позиції в цьогорічному рейтингу) і захист міноритарних акціонерів (з 81 на 72 місце).

В Україні також спростили процедуру вирішення спорів щодо виконання контрактів - за цими показником Україна піднялася на 57 позицію. Минулого року вона займала 82 місце.

Незначні покращення також помітні за такими показниками, як реєстрація власності, бізнесу і відновлення платоспроможності.

Погіршення Світовий Банк зафіксував лише за двома критеріями: отримання будівельних дозволів і сплата податків.

Так, за оцінками авторів рейтингу, аби пройти повну процедуру сплати податків в Україні, бізнесові доведеться витратити 327,5 годин на рік. Тоді як середній показник по східній Європі - 214,8 годин, серед розвинених країн - 154,9 годин.

Лідер за цим показником - Сингапур. Сплата податків у місцевого бізнесу займає всього 49 годин на рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Світовий банк укладає рейтинг простоти ведення бізнесу з 2002 року

Лідери рейтингу

Порівняно з минулим роком, список лідерів рейтингу Doing Business майже не змінився. Як і раніше, його очолює Нова Зеландія, за якою слідують Сингапур і Данія.

Єдиний новачок цьогорічної десятки лідерів - Македонія, яка витіснила Швецію і посіла 10 сходинку в рейтингу.

Повний список топ-10 країн рейтингу простоти ведення бізнесу виглядає так:

Нова Зеландія

Сингапур

Данія

Гонконг

Південна Корея

Грузія

Норвегія

США

Велика Британія

Македонія

Останні сходинки в рейтингу посідають Сомалі (190 місце), Еритрея (189) і Венесуела (188).

Реакція України

Оприлюднений рейтинг Doing Business вже прокоментував Петро Порошенко.

Під час виступу в рамках зустрічі з представниками бізнесу він заявив, що за п'ять останніх років Україна просунулася на 41 позицію в рейтингу, проте ані його як президента, ані коаліцію чи уряд таке місце не задовольняє.

Україна, каже він, і надалі прагнутиме увійти до топ-50 країн світу, де найпростіше вести бізнес.

Копирайт изображения УНІАН

Нинішню ж позицію України президент назвав "приводом для обережного оптимізму".

Про плани увійти у 50 найкращих країн українська влада заявляє вже впродовж кількох років.

Згідно з Планом пріоритетних дій уряду на 2016 рік, Кабмін мав ініціювати законодавчі зміни, що дозволили б Україні увійти в топ-50 країн рейтингу в 2017 році, і 20 - в 2018 році.

Світовий банк почав укладати рейтинг Doing Business у 2002 році, намагаючись оцінити умови ведення бізнесу у різних країнах світу на основі однакових об'єктивних критеріїв.

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