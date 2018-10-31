У Франції почастішали випадки народження дітей без кінцівок. Ніхто не розуміє чому

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Франція розпочала загальнонаціональне розслідування через виявлення випадків, коли діти народжуються без рук, пальців та інших кінцівок.

Усього тиждень тому звершилося інше розслідування цієї справи, яке проводилося на регіональному рівні. Тоді йшлося про 12 дітей, які народилися зі схожими вадами у кількох французьких регіонах.

Зрештою справу закрили через те, що причину проблеми встановити так і не вдалося.

Однак після цього стало відомо про ще 11 випадків. Усі трапилися в одному регіоні - департаменті Ен, що на сході Франції.

"Уся Франція хоче знати правду"

Аньєс Бузин, міністр охорони здоров'я Франції вже заявила, що перші результати загальнонаціонального розслідування будуть оприлюднені на початку наступного року. Ще більше подробиць з'явиться ближче до літа 2019 року, каже пані міністр.

"Думаю, уся Франція хоче знати правду. Поки ми не хочемо робити ніяких висновків. Можливо, причина в навколишньому середовищі, можливо, - в їжі чи напоях. А можливо проблемою стало забруднення повітря. Наразі ми цього просто не знаємо", - додала Аньєс Бузин.

Усі випадки народження дітей без кінцівок в регіоні Ен сталися в одній місцевості - в радіусі 17 км.

8-річний Раян народився без однієї руки. Його батьки розповіли французьким ЗМІ, що до його народження не підозрювали про можливі фізичні вади. Усі попередні обстеження вказували на те, що дитина народиться здоровою.

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Мама ще однієї дитини, яка народилася з вадами, каже, що після пологів її опитували лікарі, які намагалися дізнатися про кулінарні звички жінки і про те, які медичні препарати вона приймала. Проте виявити причину проблему тоді не вдалося.

Елізабет Гнансія, голова наукового департаменту Центру охорони здоров'я в регіоні Ен, каже, що така кількість випадків народження дітей без кінцівок дійсно завелика.

"Уявіть: усі вони народилися в період між 2009 і 2014 роками. Можете уявити, що в невеличкій провінційній школі буде навчатися одразу семеро дітей з такими вадами? Нам не потрібна статистика, аби усвідомити серйозність проблеми", - каже вона.

Як стало відомо про проблему?

Вперше про незвичне почастішання випадків народження дітей без кінцівок у Франції заговорили влітку минулого року: виявилося, що протягом шести років в одній лише комуні Дрюйя народилися сім таких дітей.

Проте згодом влада дійшла висновку, що показник не перевищує середнього по країні.

Вже після оголошення такого висновку стало відомо про ще 11 випадків, які сталися в департаменті Ен протягом 15 років - починаючи з 2000-го.

Також розглядалися аналогічні випадки ще у двох регіонах: в Атлантичній Луарі і Бретані. Фахівці визнали, що показник народження дітей без кінцівок тут перевищує загальнонаціональну норму.

Зрештою влада дійшла висновку, що розслідування варто припинити. Тепер його знову поновили - вже на загальнонаціональному рівні.

Говорячи про цю історію, дехто проводить паралелі з Талідомідовим скандалом.

Талідомід - це снодійно-седативний лікарський препарат, який користувався популярністю у середині минулого сторіччя. Вагітні жінки часто приймали його, аби боротися з нудотою. Згодом було встановлено, що в період з 1956 по 1962 в ряді країн світу народилося, за різними підрахунками, від 8 до 12 тисяч дітей з вродженими каліцтвами, зумовленими тим, що матері приймали препарати талідоміду під час вагітності.

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