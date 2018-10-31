В Індії відкрили найвищу статую у світі: як вона виглядає?

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В Індії відкрили Статую соборності - це найвищий монумент у світі, зведення якого коштувало владі країни близько 430 мільйонів доларів.

182-метровий монумент присвячений Сардару Пателю - "герою боротьби за незалежність Індії", який також є одним із співавторів конституції та творців політичної системи країни.

Вага монументу - близько 67 тисяч тонн. До його зведення залучили близько двох тисяч працівників.

Вважається, що проект є дітищем чинного прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Під час церемонії відкриття пам'ятника він заявив, що статуя стане однією з головних туристичних локацій країни.

"Це новий символ цілісності і рішучості Індії", - сказав голова уряду.

Проте значна частина жителів Індії його натхнення не поділяє: на думку критиків, зведення монументу - це зайва розтрата бюджетних коштів, які можна було використати з більшою користю.

Статуя соборності - відтепер найвища статуя у світі. За висотою вона вдвічі перевищує нью-йоркську Статую свободи і на 52 метри вища за Будду Весняного Храму - монумент, який вважався найвищим пам'ятником у світі до цього.

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Проте, судячи з усього, лідерство за цим показником Статую соборності займатиме недовго.

В іншому індійському штаті вже зводиться пам'ятник, висота якого складатиме 190 метрів. Він буде присвячений ще одному національному герою - королю Шиваджі.

Сардар Патель, якому присвячений новий пам'ятник, є справжньою іконою для індійських націоналістів.

Після того, як у 1947 році Індія отримала незалежність, Патель почав працювати в місцевому уряді і зробив чимало для того, аби країна не розпалася на велику кількість невеликих держав і залишилася єдиною.

Індійські націоналісти вважають, що через прихід до влади династії Неру-Ганді роль Пателя в історії країни до цього часу не оцінена належним чином.

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