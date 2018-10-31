Проти автокефалії: Верховний суд розгляне три позови щодо надання томосу

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Верховний суд України розгляне кілька справ, що стосуються утворення незалежної української православної церкви. Про це повідомляється на сайті "Судова влада України".

В усіх трьох позовах йдеться про вимогу скасувати постанову Верховної ради "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні".

Ця постанова була прийнята ще у квітні цього року. За неї проголосували 268 народних депутатів.

Авторами перших двох позовів виступають "Релігійна громада Української православної церкви при храмі на ім'я Святителя Миколая" (місто Бердянськ) і Городницький Свято-Георгіївський чоловічий ставропігійний монастир (Житомирська область).

Обидві ці справи розглядатимуться у спрощеному порядку - без виклику сторін протягом 60 днів з моменту відкриття провадження.

Позивачем у ще одній справі виступає єпископ Гедеон (Юрій Харон). Її призначено до розгляду на судовому засіданні з викликом сторін на 27 листопада цього року.

Автокефалія для України

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Варфоломій

У квітні 2018 року Петро Порошенко заявив, що Україна нарешті як ніколи близька до створення власної незалежної церкви.

Незабаром після цього до стамбульської резиденції Вселенського патріарха Варфоломія надійшли прохання митрополитів невизнаних українських церков про надання їм Томосу про автокефалію та аналогічні звернення від президента і Верховної Ради України.

Спочатку очікувалося, що томос може бути наданий вже у липні - до річниці хрещення Київської Русі, проте цього так і не сталось.

Проте в середині жовтня синод Вселенського патріархату в Константинополі підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію (незалежність) православній церкві, яку в недалекому майбутньому планують створити в Україні.

Очікується, що наступний крок на шляху до утворення єдиної незалежної української церкви - скликання об'єднавчого собору, в якому візьмуть участь єпископи трьох церков: УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної церкви і УПЦ Московського патріархату.

Саме на цьому соборі має бути ухвалене рішення про утворення Української православної церкви, якій Вселенський патріарх згодом зможе надати томос про автокефалію.

Коли саме відбудеться цей собор, наразі не відомо.

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