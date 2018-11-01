Часи самоіронії: чому Геловін став популярним серед людей з інвалідністю

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Для людей з інвалідністю Геловін став можливістю проявити себе і з гумором підійти до своєї зовнішності. Багато хто з них викладає в соцмережах фотографії креативних костюмів, які вирізняють їхні особливості.

Епріл з Чикаго, в якої ампутована кисть руки, виклала фотографію з підписом "Геловін - це Різдво для нас, ампутантів". Під цією публікацією на платформі Reddit користувачі залишили понад 115 тисяч лайків.

У розмові з BBC дівчина пояснила, що прагне поділитися частиною свого досвіду з глядачами, аби допомогти іншим людям з інвалідністю сприймати свої тіла позитивно.

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За її словами, їй було приємно від того, що інші люди взяли з неї приклад і теж почали ділитися власними історіями.

Один з користувачів Reddit написав: "Я втратив половину своєї правої ноги. Позаминулого Геловіну я лежав на підлозі перед вхідними дверима в калюжі реквізитної крові, а моя дівчина виходила до людей з кров'ю на сорочці і з іграшковою м'ясорубкою в руках. Реакції були те що треба".

Від джина до фламінго

Колишній паралімпієць, а нині стендап-комік, Джош Сандквіст описує себе як палкого прихильника Геловіну: він створив кілька костюмів, які вирізняють особливості його тіла.

У Джоша виявили рідкісну форму раку, коли йому було всього дев'ять років. Його ліву ногу ампутували. Сандквіст каже, що в підлітковому віці він щодня носив протез: "Я не хотів, аби люди знали, що в мене лише одна нога".

"Психологічне звикання до свого тіла після ампутації забирає багато часу", - пояснює чоловік.

Проте саме прийняття допомогло йому зробити оригінальні костюми для Геловіну: "Без того, аби прийняти власне тіло, це було б неможливо".

Цього року Джош одягнувся, як Джин з "Аладіна". На це його надихнув аніматор Disney Бруз Джонсон, в якого протези обох ніг.

Прихильники коміка чекають на Геловін, бо знають: зовнішній вигляд їхнього улюбленця буде "суперкреативним". Так, у 2013 році він Джош з'явився на публіці в образі Фламінго.

28-річна британка Тоні кілька років тому залишилася без ока через пухлину. Цього року вона одягнулася під Карла Граймса - персонажа "Живих мерців", який втратив праве око під час зомбі-апокаліпсису.

"Гадаю, гумор допомагає мені звикнути до втрати ока і прийняти, що я вчинила правильно, коли вирішила видалити його", - каже Тоні.

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"Очевидні обмеження"

Водночас, коли одні люди схвально поставилися до подібної креативності та самоіронії, інші зауважили, що в реальному житті люди з інвалідністю стикаються з такими перешкодами, які неможливо подолати лише самим позитивом у соцмережах.

Один з користувачів Reddit написав: "Завзяте ставлення до проблеми не компенсує нестачу пандусів для інвалідних візків на вулицях. Звісно, поразництво може поховати вас заживо, проте є очевидні обмеження і проблеми, які не зникнуть просто так, від життєствердного підходу до них".

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Обмеження дійсно існують: навіть влада міст, які отримували нагороди за розвиток безбар'єрного простору, визнають, що чимало чого ще доведеться зробити.

За оцінками експертів австралійської компанії Sunrise Medical, яка виготовляє інвалідні візки, інфраструктура повністю пристосована для людей з інвалідністю лише у дев'яти містах світу.

У США - це Вашингтон і Денвер; в Європі - Рим, Берлін і Лондон; в Азії та на Близькому сході - Дубай і Сингапур; в Австралії - Мельбурн і Сідней.

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