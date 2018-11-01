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Працівники Google в офісах у всьому світі в четвер, 1 листопада, влаштовують безпрецедентну акцію протесту, вимагаючи змінити ставлення до жінок у компанії.

Працівники вимагають кілька змін щодо того, як у Google поводяться в разі звинувачень у сексуальних домаганнях. Зокрема співробітники протестують проти застосування примусового арбітражу, через що жертва не має можливості подати на кривдника до суду.

Головний виконавчий директор корпорації Сундар Пічаї заявив, що підтримує право працівників на проведення таких акцій.

"Я розумію злість та розчарування, які багато хто з вас відчуває", - написав він в електронному листі для всіх колег.

"Я теж це відчуваю і цілком зацікавлений у тому, щоб досягти прогресу в питанні, що занадто давно існує в нашому суспільстві - так, і в Google також", - додав пан Пічаї.

Скандал з домаганнями

Минулого тижня стало відомо про те, що один з менеджерів компанії вищого рівня отримав виплату в розмірі 90 млн доларів, коли пішов з компанії, попри те, що в Google вважали, що обвинувачення у сексуальних домаганнях, висунуті проти нього, мають підстави.

Енді Рубін, якого називають творцем оперативної системи Android, відкидає звинувачення.

У вівторок, 30 жовтня, пішов у відставку керівник дослідницької лабораторії компанії Google X Річард Девал. Він нібито непристойно поводився щодо жінки, яка нещодавно проходила співбесіду на посаду, на якій її керівником би був Девал.

Сам Девал не прокоментував свою відставку, але в минулому назвав цей інцидент "помилковим судженням".

За сексуальні домагання без виплати компенсації звільнили щонайменше 48 інших співробітників, як розповів Сундар Пічаї своїм підлеглим.

Як проходить акція протесту?

Копирайт изображения WALKOUT ORGANISERS Image caption Акції протесту проходять у всьому світі, першим став офіс Google у Сінгапурі

Працівники, які беруть участь в акції протесту, залишають свої робочі місця об 11.00 за місцевим часом.

На столі вони лишають записку для колег: "Я не на місці, тому що разом із з іншими співробітниками Google беру участь в акції протесту проти сексуальних домагань, непристойної поведінки, непрозорої політики та культури поведінки на робочому місці, що не підходить для всіх".

Серед конкретних вимог - скасувати положення про примусовий арбітраж, яке часто вносять до контрактів у компаніях Кремнієвої долини. Таке положення передбачає, що будь-які суперечки слід вирішувати всередині компанії, а не через суд чи в інший спосіб.

Критики примусового арбітражу стверджують, що цей захід використовують не лише для збереження репутації компанії та особи, яку звинувачують, а й для того, щоб змусити жертву мовчати, адже таким чином вона не може подати апеляцію на ухвалене рішення або вжити подальших дій.

Керівництво Google обіцяє дослухатися до пропозицій співробітників щодо покращення політики компанії, аби втілити їхні ідеї в життя.

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