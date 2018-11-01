Помідори Фірташа, Ярош і син Порошенка: проти кого Росія запровадила санкції

Копирайт изображения Getty Images Image caption Самого бізнесмена Фірташа у санкційному списку немає, але там є чимало його підприємств

Росія запровадила санкції проти 322 українських громадян та 68 компаній. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв, повідомляє прес-служба російського уряду.

Санкції поширюються лише на активи фігурантів списку в Росії, якщо вони існують.

"Вводяться спеціальні економічні заходи щодо фізичних та юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії та заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії", - наголошується у постанові.

Серед політиків та чиновників у санкційного списку - син президента України Олексій Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, мер Дніпра Борис Філатов, генпрокурор України Юрій Луценко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, екс-прем'єр України Арсеній Яценюк, лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош та лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, екс-мер Києва Леонід Черновецький та його син, депутати Мустафа Найєм та Сергій Лещенко, лідер радикалів Олег Ляшко.

Серед бізнесменів у списку опинилися голова правління "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк, президент групи DCH Олександр Ярославський, співвласник "Сільпо" Володимир Костельман, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс. У санкційному переліку є низка підприємств бізнесмена Дмитра Фірташа у хімічній промисловості, а також агропідприємство "Синьків-Агро" в Тернопільській області, яке спеціалізується на вирощуванні помідорів. Самого Фірташа в списку немає.

Серед представників ЗМІ під санкції потрапив журналіст Віталій Портников, гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко.

Також санкції запроваджено проти керівника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

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