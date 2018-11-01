Знайдено бортовий самописець "Боїнга", що розбився в Індонезії

Копирайт изображения REUTERS Image caption Водолази шукають у морі бортові самописці та уламки літака

Водолази, які працюють на місці катастрофи літака Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air, знайшли один з бортових самописців лайнера, повідомляє місцева влада.

Лайнер впав 29 жовтня невдовзі після зльоту з аеропорту Джакарти.

На борту перебувало 189 пасажирів та членів екіпажу, жодного з них живими знайти не вдалося.

Водолази знайшли параметричний самописець, уточнює Reuters. Пошук "чорної скриньки" із записами переговорів пілотів триває.

MAX - найновіша модель одного з найпопулярніших у світі середньомагістральних вузькофюзеляжних літаків Boeing 737. Їх почали постачати авіакомпаніям у 2017 році.

Як повідомив журналістам один з водолазів, самописець знайшли серед уламків на дні моря. Глибина моря в районі падіння літака становить 35 метрів.

На дні знайшли лише невеликі фрагменти фюзеляжу літака, як розповів Reuters один з учасників пошукової операції. Повідомлення про виявлення фюзеляжу літака, що з'явилися напередодні, не підтвердилися.

Напередодні стало відомо, що учасники пошуково-рятувальної операції в Індонезії спіймали сигнал, який імовірно походив від чорних скриньок.

Вивчення бортового самописця має допомогти встановити причини катастрофи. Якщо "чорні скриньки" не пошкоджено, то в них має зберегтися інформація про останні хвилини польоту.

Втім, аналіз даних самописця може забрати до 6 місяців.

Що відомо про авіакатастрофу?

Лайнер, що летів з Джакарти в місто Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 13 хвилин після зльоту.

Влада негайно розпочала пошукову операцію.

Відомо, що пілот просив у диспетчера дозволу повернутися в аеропорт вильоту. Після цього зв'язок з екіпажем припинився.

Згідно з даними, які отримала BBC, літак мав технічні проблеми за день до катастрофи, коли летів з Балі до Джакарти.

Як свідчать ці записи, через несправність деякі прилади літака неправильно показували швидкість та висоту.

Голова авіакомпанії Едвард Сіраїт казав, що на попередньому рейсі у літака, який розбився, виявили технічну несправність, яку усунули в штатному порядку.

Після авіакатастрофи, як повідомляється, був звільнений технічний директор авіакомпанії Мухаммед Асіф.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Лайнер авіакомпанії Lion Air із 189 людьми на борту розбився невдовзі після зльоту

Lion Air - лоукостер, найбільша приватна авіакомпанія Індонезії. Розмір її флоту - понад 100 літаків, зокрема Boeing 737 різних модифікацій.

Літак Boeing 737 Max 8 експлуатується з 2016 року. Цю модель розкуповують найшвидше в історії фірми.

Існує чотири схожих моделі - MAX 7, MAX 8, MAX 9, MAX 10.

Остання за часом катастрофа літака Lion Air сталася 13 квітня 2013 року. Тоді Boeing 737 не долетів до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар на острові Балі, приземлився на мілководді й розпався на дві частини.

Тоді вижили всі 108 людей, які перебували на борту.

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