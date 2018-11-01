Знайдено бортовий самописець "Боїнга", що розбився в Індонезії
Водолази, які працюють на місці катастрофи літака Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air, знайшли один з бортових самописців лайнера, повідомляє місцева влада.
Лайнер впав 29 жовтня невдовзі після зльоту з аеропорту Джакарти.
На борту перебувало 189 пасажирів та членів екіпажу, жодного з них живими знайти не вдалося.
Водолази знайшли параметричний самописець, уточнює Reuters. Пошук "чорної скриньки" із записами переговорів пілотів триває.
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MAX - найновіша модель одного з найпопулярніших у світі середньомагістральних вузькофюзеляжних літаків Boeing 737. Їх почали постачати авіакомпаніям у 2017 році.
Як повідомив журналістам один з водолазів, самописець знайшли серед уламків на дні моря. Глибина моря в районі падіння літака становить 35 метрів.
На дні знайшли лише невеликі фрагменти фюзеляжу літака, як розповів Reuters один з учасників пошукової операції. Повідомлення про виявлення фюзеляжу літака, що з'явилися напередодні, не підтвердилися.
Напередодні стало відомо, що учасники пошуково-рятувальної операції в Індонезії спіймали сигнал, який імовірно походив від чорних скриньок.
Вивчення бортового самописця має допомогти встановити причини катастрофи. Якщо "чорні скриньки" не пошкоджено, то в них має зберегтися інформація про останні хвилини польоту.
Втім, аналіз даних самописця може забрати до 6 місяців.
Що відомо про авіакатастрофу?
Лайнер, що летів з Джакарти в місто Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 13 хвилин після зльоту.
Влада негайно розпочала пошукову операцію.
Відомо, що пілот просив у диспетчера дозволу повернутися в аеропорт вильоту. Після цього зв'язок з екіпажем припинився.
Згідно з даними, які отримала BBC, літак мав технічні проблеми за день до катастрофи, коли летів з Балі до Джакарти.
Як свідчать ці записи, через несправність деякі прилади літака неправильно показували швидкість та висоту.
Голова авіакомпанії Едвард Сіраїт казав, що на попередньому рейсі у літака, який розбився, виявили технічну несправність, яку усунули в штатному порядку.
Після авіакатастрофи, як повідомляється, був звільнений технічний директор авіакомпанії Мухаммед Асіф.
Lion Air - лоукостер, найбільша приватна авіакомпанія Індонезії. Розмір її флоту - понад 100 літаків, зокрема Boeing 737 різних модифікацій.
Літак Boeing 737 Max 8 експлуатується з 2016 року. Цю модель розкуповують найшвидше в історії фірми.
Існує чотири схожих моделі - MAX 7, MAX 8, MAX 9, MAX 10.
Остання за часом катастрофа літака Lion Air сталася 13 квітня 2013 року. Тоді Boeing 737 не долетів до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар на острові Балі, приземлився на мілководді й розпався на дві частини.
Тоді вижили всі 108 людей, які перебували на борту.
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