"Засмутився б, якби не потрапив": як реагують фігуранти списку санкцій РФ

Копирайт изображения Mikhail Svetlov/Getty Images Image caption У Росії запровадили санкції проти українських громадян та підприємства згідно з указом президента Путіна.

У четвер, 1 листопада, Росія оголосила санкційний список, до якого увійшли 322 українських громадян та 68 компаній. Як реагують фігуранти на те, що їх внесли до переліку?

Санкції поширюються на зареєстровані в Росії активи фігурантів списку, якщо такі активи існують.

У наказі російського президента Володимира Путіна зазначалося, що санкції запровадять через "недружні дії України щодо громадян та юридичних осіб РФ".

Фігуранти санкційного списку коментують у соцмережах появу свого імені в постанові російського уряду.

"Потрапив під санкції, оголошенні керівництвом Російської федерації щодо громадян та організацій України. Вважаю це визнанням заслуг у війні з російською агресією. Ми переможемо!" - написав Володимир В'ятрович, директор українського інституту Національної пам'яті.

"Кремліни знов виставили мені 'відмінно'. В попередньому скликанні мене оголосили персоною нон-грата, в цьому я під номером 30 в санкційному списку!" - написав у Facebook депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Олександр Бригинець.

"Ні, сам список, ок. Чи вони справді вважають, що це мене зачепить? Ні рубля, ні майна в РФ, ні бізнеса. Нев'їздний в той мордор з 2008. Знову санкції по дитячому принципу "сам дурак", як у випадку з нещодавньою заявою Госдуми про Україну-агресора", - зазначив у соцмережі нардеп від фракції БПП і голова української делегації в ПАСЄ Володимир Ар'єв.

"Росіяни внесли мене до свого санкційного списку! Визнали нарешті мої зусилля по знищенню їхнього впливу на Україну та світ", - радіє нардеп від "Народного фронту" Сергій Висоцький.

"Бути в санкційному списку РФ - приємно і навіть почесно", - написав на своїй сторінці міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Для тих, у кого немає активів і необхідності їздити у РФ по особистим або комерційним питанням, ці санкції є скоріше символічними", - зазначив депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

"Налякали їжаків голим задом! На мою думку це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України", - зазначив у Twitter секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Ну що, колеги по санкційному списку Кремля: пропоную зібратися і відзначити славну подію?" - пропонує Ігор Попов, нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка".

"Можете мене привітати! Потрапив до санкційного списку ворогів Росії під №119 з 322 небезпечних громадян у дуже яскравій компанії", - написав у Facebook Євген Карась, засновник та куратор митецької галереї "Карась".

"Ось що значить мати повного тезку радикала і доступніші дані! Тепер слід вгадати, чи я справді настільки небезпечний або нас в черговий раз переплутали", - додав митець.

Галерист Євген Карась є повним тезкою лідера ультраправої організації "С14". Фото з ним галерист розмістив у своєму дописі.

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