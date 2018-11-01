У маєтку, де народився Черчилль, знайшли загадкові підводні кімнати

Копирайт изображения Blenheim Palace Image caption Човни у затоплених кімнатах Бленгеймського палацу

Таємні кімнати знайшли після того, як частину озер Бленгеймського палацу осушили.

Саме в Бленгеймському палаці в 1874 році народився Вінстон Черчилль. Тут же влітку 1908 року він освідчився своїй майбутній дружині Клементині Гозер.

Йдеться про будівлю з 30-ма кімнатами, яку затопили в 1760-х роках, коли англійський архітектор Ланселот Браун вирішив створити в маєтку озера.

Копирайт изображения Blenheim Palace Image caption Вид на озера біля Бленгеймського палацу

Всі кімнати, розташовані на першому поверсі, мали каміни та димарі. У маєтку також знайшли велику кімнату без вікон, що слугувала театром.

Браун прийняв сміливе рішення затопити і занурити нижче рівня води не тільки кімнати, але й масивний фундамент моста Ванбру. Зараз вчені намагаються зміцнити знаменитий міст і тому осушують озера.

У кімнатах знайшли графіті другої половини XVIII століття і затонулі човни, які використовували для різання очерету в 1950-х роках.

Копирайт изображения Blenheim Palace Image caption Понад 30 кімнат палацу затопили у другій половині XVIII століття

Копирайт изображения Blenheim Palace

За словами директора палацового комплексу Роя Сокса, зараз проводиться 3D-дослідження всіх затоплених приміщень. У виявлених кімнатах можна помітити оригінальну штукатурку, сходи та переходи XVIII століття.

Копирайт изображения Blenheim Palace

Бленгеймський палац - це родовий маєток герцогів Мальборо. Палац був одним з найбільших паркових ансамблів Англії. Він розташований на околиці Вудстоку в графстві Оксфордшир.

Копирайт изображения Blenheim Palace Image caption Графіті у затопленій кімнаті

Вид на озера і міст Бленгеймського палацу батько Вінстона Черчилля Рендолф Генрі Спенсер називав одним з найкрасивіших в Англії.

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