У посольстві Ватикану в Римі знайшли кістки: чиї вони?

Копирайт изображения EPA Image caption Італійські правоохоронці розслідують знахідку в диппредставництвіі Ватикану в Римі

У посольстві Ватикану в Римі знайшли кістки, які, як свідчать перші аналізи, належать жінці, повідомляють ЗМІ. Знахідка може допомогти пролити світло на загадкове зникнення двох дівчат, що сталося у 1980-х.

29 жовтня робітники знайшли в посольстві Ватикану майже цілий скелет, а також інші кістки.

Знахідка розпалила вогник надії для родин двох 15-річних дівчат, які зникли в Римі у 1983 році.

Слідчі кажуть, що результати повного аналізу ДНК кісток будуть готові за 7-10 днів.

Кістки знайшли четверо робітників, які ремонтували підлогу в підвалі апостольської нунціатури Ватикану в Римі.

Жандарми Ватикану швидко передали інформацію Святому Престолу, який повідомив про це римським правоохоронцям.

Слідчі з'ясовують, чи можуть знайдені кістки належати Емануелі Орланді та Міреллі Грегорі, які зникли 35 років тому.

Аналіз тазової кістки показав, що людські рештки належать жінці, повідомляють ЗМІ.

Тепер слідчі спробують провести аналіз ДНК зубів та черепів, щоб порівняти з ДНК зниклих дівчат.

Як дівчата пов'язані з посольством Ватикану?

Чіткого зв'язку немає.

Втім, Емануела Орланді була донькою одного зі співробітників Інституту релігійних справ Ватикану, що виконує функції банку Ватикану.

Вона зникла 22 червня 1983 року після відвідання уроку гри на флейті в центрі Рима. Востаннє її бачили на автобусній зупинці.

З її можливим викраденням пов'язували мафіозі Енріко де Педіса, якого вбили у 1990 році, а також банду, що вимагала звільнити турецького злочинця, який намагався вбити Папу Римського Івана Павла ІІ у 1981 році.

Мірелла Грегорі, якій теж було 15 років, зникла за шість тижнів до Орланді. Дві родини завжди були переконані, що ці справи пов'язані.

Копирайт изображения EPA Image caption Брат Емануели Орланді не хоче передчасно сподіватися, що знайдені кістки належать його сестрі

Людські рештки і раніше часто знаходили між поверхами в будівлях Ватикану. Як свідчили джерела у Ватикані, на місці нунціатури раніше був цвинтар.

Втім, як пишуть італійські ЗМІ, востаннє підлогу, де знайшли кістки, ремонтували у 1980-х. Те, як було здійснено це поховання, свідчить про те, що ці люди померли не природним шляхом.

Яка реакція родин?

Брат Емануели Орланді поставився до новин з обережністю, зазначивши в ефірі італійського телеканалу, що родина зазнала надто багато розчарувань у минулому.

"Я був здивований, що ватиканська поліція одразу заявила, що це можуть бути рештки Емануели та Мірелли Грегорі. Як вони це пов'язали?", - каже чоловік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мурал у Римі вшановує пам'ять зниклих Емануели Орланді (справа) та Мірелли Грегорі (зліва)

Антонієтта Грегорі сподівається, що рештки справді належать її сестрі.

"Не хочу себе обдурювати, - сказала вона італійським ЗМІ. - Хочу лишатися спокійною, але глибоко в серці сподіваюся, що це кістки Мірелли, і ми зможемо нарешті довести цю історію до кінця, і в мене буде місце, де поплакати і куди принести квіти для сестри".

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