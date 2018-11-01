Ryanair вслід за МАУ змінює правила перевезення багажу

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З 1 листопада авіакомпанія Ryanair змінила правила перевезення багажу. Відтепер пасажирам, які бажають взяти на літак щось більше за невеличку сумку чи пакунок, доведеться за це заплатити.

Згідно з новими правилами, усі пасажири, які не оплатять послугу пріоритетної посадки, матимуть право безкоштовно перевозити лише невелику поклажу розміром 40х20х25 сантиметрів.

Якщо ж хтось бажає взяти з собою ручну поклажу габаритами 55х40х20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів, їм доведеться сплатити за послугу пріоритетної посадки (6 євро) або за багажний збір під час бронювання квитка (8 євро).

При цьому ті пасажири, які купили квиток до 1 вересня цього року, мають право повернути гроші, кажуть в авіакомпанії.

Раніше у вартість квитка Ryanair входила можливість провозити основний предмет ручної поклажі габаритами 55х40х20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів. Крім того, пасажир міг взяти з собою особисту річ габаритами до 35x20x20 сантиметрів - без обмежень по вазі.

Тепер за ці ж опції доведеться платити додатково. Ті, хто намагатиметься потрапити на літак з валізою, не сплативши за неї, повинен буде заплатити ще 25 євро.

Зміни в правилах в Ryanair аргументують зокрема й тим, що на борту літаків, які використовує авіакомпанія - Boeing 737 і Airbus A320 - просто не вистачає місця для великих валіз усіх пасажирів.

Крім того, кажуть в компанії, попередні правила перевезення багажу призводили до затримок перед посадками на рейси, а це у свою чергу не дозволяло літакам Ryanair вкладатися в короткі 25-хвилинні розвороти між рейсами.

Зміни в правилах перевезення ручної поклажі на рейсах МАУ

В середу, 31 жовтня, український авіаперевізник МАУ так само повідомив про деякі зміни, які стосуються перевезення ручної поклажі.

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Нововведення стосуватимуться квитків, які купуватимуться з 1 листопада на рейси з 15 січня наступного року.

Суть нових правил - зменшити кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні.

Відтепер пасажири з квитками, в вартість яких не входить перевезення багажу, можуть взяти на борт ручну поклажу вагою до 7 кілограмів і габаритами до 55х40х20 сантиметрів, а також верхній одяг і парасольку.

"Будь-які додаткові особисті речі, такі як пакети duty free, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, бінокль, портплед та інші, мають бути упаковані в місце ручної поклажі. Всі особисті речі пасажира, які не будуть упаковані в ручну поклажу, вважатимуться окремим місцем ручної поклажі або багажу й будуть прийняті до перевезення тільки після сплати встановленого за їх перевезення тарифу", - сказано в повідомленні МАУ.

Додаткове місце для перевезення ручної поклажі вагою до 5 кг та розмірами до 40х30х10 сантиметрів коштуватиме пасажирам 15 євро.

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