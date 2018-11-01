Товари від Скотленд-ярду: як британська поліція бореться з фінансовою кризою
Аби виправити скрутне фінансове становище і отримати додаткові кошти, лондонська поліція вирішила розпочати продаж товарів під брендом Scotland Yard.
Лондонська поліція сподівається повторити успішний досвід поліції Нью-Йорка, яка вже протягом 15 років випускає власну сувенірну продукцію.
Очікується, що додаткові гроші мають допомогти залатати діри в бюджеті Скотленд-Ярду. За розрахунками лондонської мерії, столична поліція має знайти 418 мільйонів доларів до квітня 2021 року.
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Мова йде про випуск брендованого одягу, іграшок, настільних ігор, канцтоварів для дому і туристичних сувенірів. При цьому в столичній поліції підкреслюють: вони не планують продавати одяг, схожий на форму поліцейських.
Там також зауважили, що хоча товари будуть вироблятися іншими компаніями, останнє слово у всьому, що стосуватиметься їхнього дизайну, матиме саме Скотленд-Ярд.
Товари від лондонської поліції з'являться на полицях крамниць одразу після того, як Скотленд-Ярд остаточно визначиться з фінальним варіантом логотипу. Правоохоронці вже уклали контракт з відомим брендинговим агентством - компанією The Point.1888, яка серед іншого працювала з лондонською галереєю Tate.
Керівник агентства підкреслив: "Я виріс у Лондоні. Для мене велика честь збирати кошти для поліцейських мого рідного міста". За його словами, бренди столичної поліції і Скотленд-Ярда мають високий рівень впізнаваності, а отже - високий потенціал продажів.
При цьому в ідеї є і критики. Серед них - голова Федерації столичної поліції Кен Марш, який назвав ініціативу абсурдною. За його словами, люди навряд захочуть ходити в одязі з написом Scotland Yard.
Лондонська транспортна служба нещодавно запустила схожий проект з брендом Adidas. Разом вони створили кросівки, на яких зображені логотип лондонського метрополітену і схема однієї з гілок столичної підземки.
В комерційному департаменті метро кажуть, що проект приніс значні прибутки, які підуть на модернізацію транспортної системи.
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