"Не дозволяйте собі повірити в міфи про шкідливість вакцинації"

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Люди, які вірять в міфи, що їх поширюють противники вакцинацїї, "дуже помиляються". Так каже головний лікар Британії Саллі Девіс.

За її словами, вакцина MMR, що застосовується для запобігання захворювань на кір, краснуху і епідемічний паротит, є повністю безпечною. Її вже ввели мільйонам дітей в усьому світі, проте цього "все ще замало", вважає пані Девіс.

В Англії 87% дітей вже отримали по дві ін'єкції вакцини, але мета ще більша - влада планує принаймні 95%.

Девіс закликає батьків стежити за тим, аби їхніх дітей вчасно вакцинували, і не вірити у "фейкові новини з соцмереж".

"Шкідливі" вірування

За словами пані Девіс, міфи про небезпечність вакцинації - це головна проблема, через яку батьки відмовляються від MMR.

"Усі ці люди, знаменитості, які вірять в ці міфи, - вони помиляються. Протягом 30 років ми вакцинували мільйони дітей. І це цілком безпечно - ми це знаємо. Вакцина врятувала життя сімом мільйонам дітей в усьому світі".

"Коли діти помруть, людей, які розповсюджують неправдиві міфи про вакцинацію, не буде поруч", - каже головний лікар Британії.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption MMR-вакцина

MMR-вакцина допомогла суттєво знизити кількість захворювань на кір, краснуху і епідемічний паротит. І ось результат: минулого року Міжнародна організація здоров'я визнала Велику Британію "вільною" від проблеми кору.

Щоправда, це не означає що на кір в Британії не хворіють взагалі. Пані Девіс каже, що цього року було зафіксовано забагато випадків захворювань на кір - 903. Значна кількість хворих - саме ті, хто з тих чи інших причин не пройшов вакцинацію.

MMR-вакцина безкоштовно вводитися британським новонародженим - як правило, протягом місяця після народження. Другу ін'єкцію потрібно робити у віці трьох років.

У 1998 році дослідження колишнього лікаря Ендрю Вейкфілда помилково доводило зв'язок між MMR-вакциною і аутизмом. Наразі результати дослідження є такими, які не визнаються науковою спільнотою.

Проте, попри ненауковість дослідження, воно суттєво вплинуло на суспільство: наприкінці 1990-х поширеність MMR-вакцини впала до 80%, а в 2003 році - до 79%.

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