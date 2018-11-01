Стрілянина у синагозі Пітсбурга: затриманий каже, що невинний
Роберт Боверс, якого звинувачують в тому, що він вбив 11 юдеїв у синагозі в Пітсбурзі в суботу, не визнає себе винним.
46-річний Боверс звернувся з проханням про суд присяжних, повідомляють американські ЗМІ.
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Чоловікові висувають обвинувачення за 44 пунктами, в тому числі йдеться про злочини на ґрунті ненависті та перешкоджання релігійній діяльності.
Прокурори домагаються для нього смертної кари.
Влада США назвала напад на синагогу "Дерево життя" найгіршим антисемітським інцидентом в історії США.
За даними свідчень, відразу після арешту пан Боверс заявив поліції, що "він хотів, щоб усі євреї померли".
Що сталося
Стрілянина сталася в суботу, в синагозі "Древо життя" в Піттсбурзі, США. Нападник - 46-річний Роберт Боверс був озброєний гвинтівкою і двома пістолетами.
Чоловік почав стріляти в синагозі близько 10 ранку за місцевим часом. Він вигукував антисемітські гасла, а потім забарикадувався в одній з кімнат.
Коли поліцейські прибули до синагоги, нападник почав по них стріляти, та поранив чотирьох правоохоронців.
Самого нападника також поранили під час перестрілки. Після цього він здався поліції.
Через суботню службу в синагозі було багато людей. У поліцію про стрілянину повідомили віряни, які забарикадувалися у будівлі, повідомляє KDKA.
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