Стрілянина у синагозі Пітсбурга: затриманий каже, що невинний

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цього тижня у Пітсбургу ховали жертв нападу

Роберт Боверс, якого звинувачують в тому, що він вбив 11 юдеїв у синагозі в Пітсбурзі в суботу, не визнає себе винним.

46-річний Боверс звернувся з проханням про суд присяжних, повідомляють американські ЗМІ.

Чоловікові висувають обвинувачення за 44 пунктами, в тому числі йдеться про злочини на ґрунті ненависті та перешкоджання релігійній діяльності.

Прокурори домагаються для нього смертної кари.

Влада США назвала напад на синагогу "Дерево життя" найгіршим антисемітським інцидентом в історії США.

За даними свідчень, відразу після арешту пан Боверс заявив поліції, що "він хотів, щоб усі євреї померли".

Що сталося

Стрілянина сталася в суботу, в синагозі "Древо життя" в Піттсбурзі, США. Нападник - 46-річний Роберт Боверс був озброєний гвинтівкою і двома пістолетами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повідомляють, що нападник вигукував антисемітські гасла під час нападу

Чоловік почав стріляти в синагозі близько 10 ранку за місцевим часом. Він вигукував антисемітські гасла, а потім забарикадувався в одній з кімнат.

Коли поліцейські прибули до синагоги, нападник почав по них стріляти, та поранив чотирьох правоохоронців.

Самого нападника також поранили під час перестрілки. Після цього він здався поліції.

Через суботню службу в синагозі було багато людей. У поліцію про стрілянину повідомили віряни, які забарикадувалися у будівлі, повідомляє KDKA.

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