У США жінка шість днів виживала в пустелі після автокатастрофи

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Жінку знайшли живою за шість днів після того, як її машина потрапила в аварію, застрягнувши на верхівці дерева в пустелі Аризони.

53-річна жінка не справилася з кермуванням під час руху по американському шосе 60 поблизу Вікенбурга, на північ від Фенікса.

Поліція каже, що автомобіль пролетів приблизно 15 метрів, приземлився в кроні мескітового дерева і залишився там звисати над землею.

Весь цей час жінка жила на траві та воді, повідомляє поліція.

Команда з обслуговування шосе штату Аризона саме супроводжувала корів, що заблукали, коли побачила пошкоджену огорожу, а потім і автомобіль, що застряг на верхівці дерева, повідомляють рятувальники.

Пізніше рятувальники знайшли жінку, прямуючи за "людськими слідами", що вели до річища.

Жінка розповіла, що провела в автомобілі кілька днів перш ніж зуміла вибратися з нього.

Вона намагалася дістатись пішки до найближчої залізничної колії, щоб знайти когось, хто міг би допомогти.

Їй вдалося пройти приблизно 460 метрів, перш ніж вона втратила свідомість в пересохлому річищі.

Жінку доставили до найближчої лікарні з серйозними травмами та важким зневодненням, повідомляють посадовці.

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