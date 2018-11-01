У Парижі водій висадив весь автобус заради пасажира на візку

Копирайт изображения EPA CHRISTOPHE PETIT TESSON

Водій автобуса в Парижі висадив всіх своїх пасажирів після того, як вони відмовилися посунутись і дати місце чоловікові в інвалідному кріслі. В соцмережах водія називають героєм.

Парижанин Франсуа ле Берр, який має розсіяний склероз і змушений пересуватися містом на візку, хотів сісти в автобусі на одній із зупинок на околиці міста, але ніхто з пасажирів не захотів посунутися, щоб звільнити для нього місце.

Водій, ім'я якого не повідомляють, побачив, що відбувається, і попросив всіх пасажирів вийти з автобуса. Потім він дав можливість чоловіку зайняти місце в автобусі, закрив двері і поїхав з єдиним пасажиром.

Твіт ле Берра, в якому він описав, що відбулося, кілька днів тому розповсюдила громадська організація Accessible Pour Tous ("Доступно для всіх"), що захищає права людей з інвалідністю.

"Далі не поїде"

"Вчора, коли я намагався сісти в автобус, ніхто не захотів посунутися, щоб звільнити мені місце. Оскільки ніхто не посунувся, водій встав і сказав: "Все, автобус дальше не поїде. Виходимо!" - розповів Ле Берр в Twitter та Facebook. - Після цього він підійшов до мене і сказав: "Піднімайтеся в автобус, а решта буде чекати наступного!".

Відтоді твіт ле Берра перепостили понад 5 тис. разів. Він отримав понад 12 тис. лайків.

Багато хто хвалить водія і критикує пасажирів, які не схотіли посунутися.

"Треба нагородити цього водія", - пише користувач Facebook.

"Цей водій показав людські якості, і за це йому шана. Попри все, ще є хороші люди", - пише інший.

"Браво водію, ганьба пасажирам!" - написав користувач Twitter.

Втім, він тут же отримав відповідь від іншого користувача: "Ти б також не посунувся".

У паризьких автобусах для інвалідних візків зазвичай виділяють 1-2 місця, і пасажири в разі необхідності повинні їх звільнити для людей з обмеженими можливостями.

Оператор паризьких автобусів компанія RATP звернулася до громадян з проханням допомогти знайти цього водія.

Прохання викликало занепокоєння серед користувачів соціальних мереж, які запідозрили, що автобусна компанія хоче його покарати.

Однак у відповідь на ці побоювання представник RATP запевнив, що про жодне покарання немає мови, оскільки водій вчинив в інтересах свого пасажира.

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