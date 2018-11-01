Знаменитості, які “заробляють” мільйони навіть після смерті. Хто вони?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Джексон

Видання Forbes склало рейтинг померлих знаменитостей, які продовжують "заробляти" мільйони доларів навіть після смерті.

Лідер рейтингу - Майкл Джексон, який, за підрахунками Forbes, протягом 2018 року "заробив" 400 мільйонів доларів.

Як зазначає видання, більша частина цієї суми - гроші, які були отримані після продажу долі Джексона в компанії EMI Music Publishing.

Серед інших джерел прибутків - новий контракт з Sony Records і продаж прав на телевізійний проект каналу CBS "Геловін Майкла Джексона".

Друге місце в рейтингу - за Елвісом Преслі. Його альбоми досі продаються мільйонними тиражами, проте ключове джерело цьогорічних прибутків - новий торговельно-розважальний комплекс в США під назвою Elvis Presley's Memphis.

Протягом 2018 року, пише Forbes, "король рок-н-ролу" "заробив" близько 40 мільйонів доларів.

Копирайт изображения Getty Images

Також у п'ятірці лідерів - Боб Марлі. Ключові джерела доходу - продаж фірмових навушників і канабісу Marley Natural.

В рейтингу Forbes знайшлося місце і для Мерилін Монро: її доходи за 2018 рік оцінюють в 14 мільйонів доларів. Більша частина цих коштів - результат ліцензійних угод, зокрема з німецьким виробником ексклюзивних ручок Montblanc.

Повний список, складений Forbes, виглядає так:

Майкл Джексон, 400 мільйонів доларів

Елвіс Преслі, 40 мільйонів

Арнольд Палмер (гольфіст), 25 мільйонів

Чарльз Шульц (художник-карикатурист), 34 мільйони

Боб Марлі, 23 мільйони

Доктор Сьюз (письменник), 16 мільйонів

Х'ю Хефнер, 15 мільйонів

Мерилін Монро, 14 мільйонів

Прінс, 13 мільйонів

Джон Леннон, 12 мільйонів

XXX Tentacion (репер), 11 мільйонів

Мухаммед Алі, 8 мільйонів

Бетті Пейдж (модель), 7 мільйонів

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.