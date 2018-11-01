Знаменитості, які “заробляють” мільйони навіть після смерті. Хто вони?
Видання Forbes склало рейтинг померлих знаменитостей, які продовжують "заробляти" мільйони доларів навіть після смерті.
Лідер рейтингу - Майкл Джексон, який, за підрахунками Forbes, протягом 2018 року "заробив" 400 мільйонів доларів.
Як зазначає видання, більша частина цієї суми - гроші, які були отримані після продажу долі Джексона в компанії EMI Music Publishing.
Серед інших джерел прибутків - новий контракт з Sony Records і продаж прав на телевізійний проект каналу CBS "Геловін Майкла Джексона".
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Друге місце в рейтингу - за Елвісом Преслі. Його альбоми досі продаються мільйонними тиражами, проте ключове джерело цьогорічних прибутків - новий торговельно-розважальний комплекс в США під назвою Elvis Presley's Memphis.
Протягом 2018 року, пише Forbes, "король рок-н-ролу" "заробив" близько 40 мільйонів доларів.
Також у п'ятірці лідерів - Боб Марлі. Ключові джерела доходу - продаж фірмових навушників і канабісу Marley Natural.
В рейтингу Forbes знайшлося місце і для Мерилін Монро: її доходи за 2018 рік оцінюють в 14 мільйонів доларів. Більша частина цих коштів - результат ліцензійних угод, зокрема з німецьким виробником ексклюзивних ручок Montblanc.
Повний список, складений Forbes, виглядає так:
- Майкл Джексон, 400 мільйонів доларів
- Елвіс Преслі, 40 мільйонів
- Арнольд Палмер (гольфіст), 25 мільйонів
- Чарльз Шульц (художник-карикатурист), 34 мільйони
- Боб Марлі, 23 мільйони
- Доктор Сьюз (письменник), 16 мільйонів
- Х'ю Хефнер, 15 мільйонів
- Мерилін Монро, 14 мільйонів
- Прінс, 13 мільйонів
- Джон Леннон, 12 мільйонів
- XXX Tentacion (репер), 11 мільйонів
- Мухаммед Алі, 8 мільйонів
- Бетті Пейдж (модель), 7 мільйонів
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