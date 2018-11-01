Знаменитості, які “заробляють” мільйони навіть після смерті. Хто вони?

  • 1 листопада 2018
Майкл Джексон Копирайт изображения Getty Images
Image caption Майкл Джексон

Видання Forbes склало рейтинг померлих знаменитостей, які продовжують "заробляти" мільйони доларів навіть після смерті.

Лідер рейтингу - Майкл Джексон, який, за підрахунками Forbes, протягом 2018 року "заробив" 400 мільйонів доларів.

Як зазначає видання, більша частина цієї суми - гроші, які були отримані після продажу долі Джексона в компанії EMI Music Publishing.

Серед інших джерел прибутків - новий контракт з Sony Records і продаж прав на телевізійний проект каналу CBS "Геловін Майкла Джексона".

Друге місце в рейтингу - за Елвісом Преслі. Його альбоми досі продаються мільйонними тиражами, проте ключове джерело цьогорічних прибутків - новий торговельно-розважальний комплекс в США під назвою Elvis Presley's Memphis.

Протягом 2018 року, пише Forbes, "король рок-н-ролу" "заробив" близько 40 мільйонів доларів.

Копирайт изображения Getty Images

Також у п'ятірці лідерів - Боб Марлі. Ключові джерела доходу - продаж фірмових навушників і канабісу Marley Natural.

В рейтингу Forbes знайшлося місце і для Мерилін Монро: її доходи за 2018 рік оцінюють в 14 мільйонів доларів. Більша частина цих коштів - результат ліцензійних угод, зокрема з німецьким виробником ексклюзивних ручок Montblanc.

Повний список, складений Forbes, виглядає так:

  • Майкл Джексон, 400 мільйонів доларів
  • Елвіс Преслі, 40 мільйонів
  • Арнольд Палмер (гольфіст), 25 мільйонів
  • Чарльз Шульц (художник-карикатурист), 34 мільйони
  • Боб Марлі, 23 мільйони
  • Доктор Сьюз (письменник), 16 мільйонів
  • Х'ю Хефнер, 15 мільйонів
  • Мерилін Монро, 14 мільйонів
  • Прінс, 13 мільйонів
  • Джон Леннон, 12 мільйонів
  • XXX Tentacion (репер), 11 мільйонів
  • Мухаммед Алі, 8 мільйонів
  • Бетті Пейдж (модель), 7 мільйонів

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Новини на цю ж тему