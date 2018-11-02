В британському університеті лекції студентам читатимуть “голограми”

Копирайт изображения Imperial College London

Імперський коледж Лондона запускає новий проект, в рамках якого лекції студентам читатимуть не викладачі, а їхні "голограми".

Найближчим часом навчальний заклад влаштує презентацію цієї технології, після чого її почнуть впроваджувати в учбовий процес.

В Імперському коледжі кажуть, що вони - перший вищий навчальний заклад, який планує використовувати подібні технології не разово, а регулярно.

Спочатку це стосуватиметься невеликої кількості лекцій, проте поступово їхня кількість зростатиме, запевняють в керівництві коледжу.

"Альтернатива цьому рішенню - відеоконференції. Проте ми віримо, що саме голограми дають набагато більший ефект присутності", - розповів BBC директор відділу освітніх технологій коледжу Девід Лефевр.

Самі викладачі під час лекції перебуватимуть за межами аудиторії, натомість студенти бачитимуть їхню тривимірну проекцію.

Схожі технології іноді використовують під час музичних концертів, коли за їхньою допомогою "оживляють" померлих виконавців - наприклад, Майкла Джексона чи Елвіса Преслі.

Трохи ілюзії

Якщо бути точними, то те, про що говорять в Імперському коледжі - не стільки голограма, скільки її ілюзія. Мова також не йде про "Примару Пеппера" - популярну техніку, яку останнім часом використовують в розважальній індустрії.

У цьому випадку йтиметься про технологію, яку розробила канадська компанія Arht Media.

Копирайт изображения Imperial College

"Проблема з Примарою Пеппера полягає в тому, що встановити все обладнання дуже важко і все це може коштувати до 200 тисяч доларів", - каже пан Лефевр.

"Тут все простіше - ви проектуєте зображення на скляний екран, а програмне забезпечення створює таке освітлення, що виникає ілюзія глибини. Це коштує до кількох тисяч доларів, тому університети можуть це потягнути", - додає він.

Аби надіслати зображення в аудиторію, викладачам доведеться перебувати в спеціальній студії. В Імперському коледжі кажуть, що планують використовувати дві такі студії: одна з них знаходитиметься в Лос-Анджелесі, інша - в Торонто.

Це дозволить запрошувати іноземних лекторів, які знаходяться за межами Британії. Їм достатньо буде приїхати до студії, а зображення транслюватиметься безпосередньо в аудиторію.

"Усе йде до того, що ця технологія стане дуже поширеною, - каже пан Лефевр. - Оскільки вона працює, ми в неї віримо. Я бачу, що це поступово перетворюється на мейнстрім".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.