У Китаї автобус впав у річку через бійку в салоні: 13 загиблих

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Камери відеоспостереження показали, що в автобусі, який впав з мосту в річку в Китаї, за мить до катастрофи водій бився з пасажиром.

Автобус впав у воду річки Янцзи в місті Чунцин з висоти 50 м у неділю, 28 жовтня. Загинули щонайменше 13 людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Раніше повідомляли, що автобус різко повернув у бік, щоб уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом.

Але нове відео, отримане з камер спостереження, свідчить про те, що водія вдарила пасажирка, а той теж вдарив її у відповідь.

Після цього автобус на повній швидкості звертає на зустрічну смугу і врізається в огорожу. Далі відео обривається.

У поліції заявили, що саме бійка стала причиною аварії, повідомляє державна газета China Daily.

На відео, яке поширили китайські державні ЗМІ, чутно, як кричать пасажири.

Копирайт изображения HANDOUT Image caption На відео з камер в іншому авто видно, як автобус врізається в огорожу

Як повідомляє поліція, 48-річна жінка розсердилася через те, що автобус не зупинився на її зупинці.

Коли водій відмовився зупинитися і випустити її, вона вдарила його телефоном, кажуть правоохоронці.

Очевидці розповідають, що бачили, як автобус звернув на протилежну смугу і протаранив огорожу.

До великої рятувальної операції долучили водолазів і десятки човнів та кранів, але рятувальники живих не знайшли.

Уламки автобуса дістали з глибини 71 м напередодні вночі.

Міст, на якому сталася аварія, перебуває в хорошому стані, рух на ньому зазвичай досить спокійний, тож ця аварія шокувала країну.

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