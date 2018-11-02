У Китаї автобус впав у річку через бійку в салоні: 13 загиблих
Камери відеоспостереження показали, що в автобусі, який впав з мосту в річку в Китаї, за мить до катастрофи водій бився з пасажиром.
Автобус впав у воду річки Янцзи в місті Чунцин з висоти 50 м у неділю, 28 жовтня. Загинули щонайменше 13 людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Раніше повідомляли, що автобус різко повернув у бік, щоб уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом.
Але нове відео, отримане з камер спостереження, свідчить про те, що водія вдарила пасажирка, а той теж вдарив її у відповідь.
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Після цього автобус на повній швидкості звертає на зустрічну смугу і врізається в огорожу. Далі відео обривається.
У поліції заявили, що саме бійка стала причиною аварії, повідомляє державна газета China Daily.
На відео, яке поширили китайські державні ЗМІ, чутно, як кричать пасажири.
Як повідомляє поліція, 48-річна жінка розсердилася через те, що автобус не зупинився на її зупинці.
Коли водій відмовився зупинитися і випустити її, вона вдарила його телефоном, кажуть правоохоронці.
Очевидці розповідають, що бачили, як автобус звернув на протилежну смугу і протаранив огорожу.
До великої рятувальної операції долучили водолазів і десятки човнів та кранів, але рятувальники живих не знайшли.
Уламки автобуса дістали з глибини 71 м напередодні вночі.
Міст, на якому сталася аварія, перебуває в хорошому стані, рух на ньому зазвичай досить спокійний, тож ця аварія шокувала країну.
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