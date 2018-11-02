Вбивство Хашоггі: саудівський принц назвав його "небезпечним ісламістом"

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Саудівський спадковий принц Мухаммед бін Салман заявив американській владі, що, на його думку, Джамаль Хашоггі був небезпечним ісламістом, повідомляють ЗМІ.

За повідомленнями, принц Мухаммед заявив про це в телефонній розмові з Білим Домом після того, як Хашоггі зник, але до того, як Саудівська Аравія визнала, що його вбили.

Саудівська Аравія спростовує ці повідомлення, що з'явилися у Washington Post та New York Times.

Саудівський журналіст Хашоггі, який писав для американської преси, був відомим критиком влади своєї країни.

Його тіло досі не знайшли, але Туреччина, США та Саудівська Аравія сходяться на думці про те, що його вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня.

Саудівська Аравія стверджує, що королівська родина непричетна до вбивства і що її члени "прагнуть з'ясувати всі факти".

Наприкінці минулого місяці принц Мухаммед заявив, що цей "злочин - це біль для всіх підданих Саудівської Аравії".

Про що йшлося в телефонній розмові?

З принцом Мухаммедом спілкувалися телефоном радник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також радник президента з національної безпеки Джон Болтон.

У розмові принц заявив, що Хашоггі - член міжнародної ісламістської організації "Брати-мусульмани".

Розмова, за повідомленнями ЗМІ, відбулася 9 жовтня - через тиждень після зникнення Хашоггі.

Принц Мухаммед також нібито закликав Білий Дім зберегти союзницькі відносини між США та Саудівською Аравією.

Копирайт изображения Reuters Image caption Спадковий принц Мухаммад бін Салман закликав Білий дім зберегти дружні відносини між Саудівською Аравією та США

Родина Хашоггі у заяві для преси заперечила, що журналіст був членом "Братів-мусульман", і заявила, що він сам це неодноразово заперечував.

"Джамаль Хашоггі в жодному разі не був небезпечною людиною. Було б безглуздо думати інакше", - йдеться в заяві його родини.

Що вже з'ясувало слідство?

Існують розбіжності в думках щодо того, як загинув Хашоггі.

Він прийшов до консульства вирішити питання з документами для його одруження на турецькій нареченій Хатіче Ченгіз.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена Джамаля Хашоггі минулого тижня відхилила запрошення Трампа приїхати в Білий дім, назвавши його нещирим щодо розслідування вбивства

31 жовтня генпрокурор Туреччини заявив, що журналіста задушили, щойно він зайшов до консульства, а його тіло розчленували відповідно до планів, складених заздалегідь.

Саудівська Аравія кілька разів змінювала свої твердження щодо зникнення Хашоггі.

Спочатку вона заявляла, що журналіст вийшов з будівлі живим. Пізніше країна визнала, що його вбили навмисно, назвавши це "несанкціонованою операцією".

Саудівська Аравія заарештувала 18 підозрюваних, яких планує судити в країні. Туреччина хоче добитися екстрадиції підозрюваних.

Туреччина утрималася від того, щоб напряму звинуватити Саудівську Аравію у вбивстві журналіста.

Президент Реджеп Таїп Ердоган минулого тижня говорив з саудівським королем Салманом. Вони погодилися продовжити співпрацювати у розслідуванні.

Що кажуть інші країни?

Вбивство Хашоггі викликало обурення багатьох держав.

Президент Трамп заявив, що не задоволений версією Саудівської Аравії. Втім, він також зазначив, що не хотів би жертвувати великими угодами про постачання зброї з цією країною.

Держсекретар США Майк Помпео у четвер, 1 листопада, заявив, що "мине ще багато тижнів", поки США матимуть достатньо інформації, щоб накласти санкції на тих, хто причетний до вбивства.

Помпео також відзначив міцні стосунки між США та Саудівською Аравією і зауважив, що ці стосунки не мають постраждати.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Саудівська влада визнає факт убивства, але відкидає причетність королівської родини.

Активісти у США запустили петицію з вимогою перейменувати ділянку вулиці біля посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні на вулицю Джамаля Хашоггі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан цього тижня заявив, що смерть Хашоггі була злочином і пригрозив накласти санкції на Саудівську Аравію.

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант також назвав це обурливим вчинком.

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