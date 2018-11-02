Пішов з життя "реальний Супер Маріо"

Копирайт изображения JOHNNY R RUSSO / NINTENDO

На 85-му році життя помер Маріо Сегалі, на честь якого назвали героя популярної комп'ютерної гри "Супер Маріо" (Super Mario).

Сегалі був успішним бізнесменом італійсько-американського походження. Він займався нерухомістю і мешкав в американському штаті Вашингтон.

У 1980-х роках він здав в оренду склад американській філії компанії Nintendo, яка вирішила назвати героя нової відеогри на його честь.

Пан Сегалі жартував в інтерв'ю газеті Seattle Times у 1993 році, що "досі чекає на виплати роялті".

Гра "Супер Маріо" спочатку отримала назву "Чоловік, що стрибає" (Jumpman), але потім компанія Nintendo вирішила подарувати герою ім'я.

Як казав пан Сегалі, про те, що героя відеогри назвали на його честь, розповів йому Мінору Аракава, якому доручили організувати американський офіс компанії Nintendo.

Як зазначено у некролозі бізнесмена, пан Сегалі "уникав слави і натомість прагнув, щоб його знали за його досягнення".

Серію ігор про Маріо часто називають найуспішнішою франшизою відеоігор всіх часів.

"Супер Маріо" увійшов до "Книги рекордів Гіннеса" як гра, що розійшлася найбільшим тиражем.

Головною дійовою особою гри є сантехнік Маріо, який має долати різні перешкоди.

Найновіша версія його пригод "Одіссея Супер Маріо" наразі є найпопулярнішою грою нової консолі Nintendo Switch - продано вже 12 млн копій.

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