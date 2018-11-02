П’ять неочікуваних продуктів, які шкодять середовищу

Копирайт изображения PA Image caption Дослідження демонструють, що сонцезахисні засоби шкодять екосистемам

Палау стала першою країною, яка запровадила заборону на сонцезахисні засоби. Рішення пояснили тим, що вони шкодять кораловим рифам - значна частина покупців про це навіть не здогадувалася.

Дослідники кажуть, що у сонцезахисних засобах виявили принаймні 10 токсичних хімічних інгредієнтів, які небезпечні для живих організмів підводного світу.

Проте сонцезахисні креми - далеко не єдиний продукт, який негативно впливає на навколишнє середовище.

Протизаплідні пігулки

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Наслідком поширення протизаплідних пігулок може бути зменшення населення Землі, а це, у свою чергу, мало б означати зниження навантаження на природні ресурси планети. Але результати досліджень неочікувано кажуть про інше.

У 2016 році Ліна Ніколеріс з Лундського університету довела, що гормон етинілестрадіол (ЕЕ2) - синтетичний варіант естрогену, що входить до складу протизаплідних пігулок - може впливати на поведінку і генетику деяких риб.

Це відбувається, коли у воду викидають відходи: ЕЕ2 впливає на таких риб, як лосось і форель - в усіх них більша кількість рецепторів естрогенів, ніж у людей.

"Попередні дослідження також доводили, що через вплив ЕЕ2 риби також можуть мати проблеми з відтворенням, - зауважує пані Ніколеріс. - А це може закінчитися повним зникненням рибних популяцій і серйозними наслідками для екосистем".

Авокадо

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Погані новини для поціновувачів авокадо.

Організація The Water Footprint Network, яка бореться за більш відповідальне використання води, підрахувала, що на вирощування лише одного авокадо йде 272 літри води. І це може спричинити негативний ефект на регіони, де вирощуються ці фрукти.

У 2011 році чилійська влада влаштувала розслідування і виявила 65 випадків, коли ферми з вирощування авокадо незаконно викачували воду з водойм регіону.

Це призвело до засухи - жителям місцевих селищ постійно доводилося обирати, як використовувати воду: для того, аби приготувати їжу, чи для того, щоб помитися.

Ананаси

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Ще один популярний фрукт, який так люблять відвідувачі супермаркетів, так само несе неочевидну шкоду для природи.

Так, в Коста-Риці тисячі гектарів лісів були вирубані якраз для того, аби звільнити місце для вирощування ананасів.

За даними місцевої влади, серед зафіксованих випадків вирубки були й такі, коли цілі ліси знищували протягом однієї ночі.

Вирощування ананасів також потребує використання великої кількості пестицидів, що є ще одним фактором шкоди навколишньому середовищу.

Шампуні

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Схожа проблема - з вирощуванням пальмової олії. За даними Фонду дикої природи, вирубка тропічних лісів і їх перетворення в плантації пальмової олії спричиняє зміну клімату і руйнує середовище проживання окремих видів тварин.

Можливо, ви й знаєте про те, що пальмова олія використовують під час виробництва їстівних продуктів - таких, як шоколад, морозиво чи печиво.

Проте не всі здогадуються про роль пальмової олії у створенні господарських товарів: шампуню, помади, зубної пасти і засобів для миття посуду.

Освіжувачі повітря

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Забруднення повітря - проблема, яка в сучасному світі широко обговорюється не перший рік. Але чи знали ви, що частина цієї проблеми - це освіжувачі повітря?

Вони, як правило, містять лімонен - хімічну речовину, яка додає виробам цитрусовий запах.

Лімонен не є шкідливим сам по собі, але варто випустити його в повітря, і це може стати проблемою.

Експерименти демонструють, що коли лімонен вступає в реакцію з озоном, який міститься в повітрі, то починає виробляти формальдегід, щоденне вдихання якого може викликати захворювання на астму.

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