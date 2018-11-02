Тіло журналіста Хашоггі “розчинили в кислоті” - радник Ердогана

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня - після того, як пішов у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, аби отримати документ про розлучення

Радник президента Туреччини Ясін Актай заявив, що тіло саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, судячи з усього, розчинили в кислоті.

За словами чиновника, це "єдиний логічний висновок", який пояснює той факт, що слідів тіла Хашоггі досі не знайшли.

Журналіста, відомого критикою влади Саудівської Аравії, вбили в будівлі стамбульського консульства країни 2 жовтня.

"Ми бачимо, що вони не тільки розчленували тіло, але й розчинили його", - заявив Ясін Актай журналістам турецької газети Hurriyet Daily.

Спочатку Саудівська Аравія заперечувала, що Хашоггі був вбитий в будівлі консульства, проте згодом все ж визнала цей факт.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що Хашоггі, став жертвою ретельно спланованого "політичного вбивства" співробітників саудівської розвідки та інших офіційних осіб.

Влада Саудівської Аравії запевняє, що королівська родина непричетна до смерті журналіста, а в його вбивстві винні "агенти, що займалися самоуправством".

Що трапилося 2 жовтня?

У вівторок, 2 жовтня, Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого генерального консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена Хашоггі - Хатідже Дженгіз - 11 годин чекала на нього під консульством

Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.

За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.

Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.

Що вже з'ясувало слідство?

Існують розбіжності в думках щодо того, як загинув Хашоггі.

31 жовтня генпрокурор Туреччини заявив, що журналіста задушили, щойно він зайшов до консульства, а його тіло розчленували відповідно до планів, складених заздалегідь.

Саудівська Аравія кілька разів змінювала свої твердження щодо зникнення Хашоггі.

Спочатку вона заявляла, що журналіст вийшов з будівлі живим. Пізніше країна визнала, що його вбили навмисно, назвавши це "несанкціонованою операцією".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Двері генконсульства Саудівскої Аравії у Стамбулі

Вже на початку розслідування турецькі ЗМІ з посиланням на слідчих повідомили, що в їхньому розпорядженні є аудіо і відеозаписи, які доводять: Хашоггі вбили. На одному з аудіозаписів нібито можна почути, як Хашоггі допитували.

У пресі також з'явилася інформація про те, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули 15 саудівських агентів. Як пишуть турецькі ЗМІ, саме вони розчленували журналіста пилкою.

Саудівська Аравія вже заарештувала 18 підозрюваних, яких планує судити в країні. Туреччина хоче добитися екстрадиції підозрюваних.

Туреччина утрималася від того, щоб напряму звинуватити Саудівську Аравію у вбивстві журналіста.

Президент Реджеп Таїп Ердоган минулого тижня говорив з саудівським королем Салманом. Вони погодилися продовжити співпрацювати у розслідуванні.

Що кажуть інші країни?

Вбивство Хашоггі викликало обурення багатьох держав.

Президент Трамп заявив, що не задоволений версією Саудівської Аравії. Втім, він також зазначив, що не хотів би жертвувати великими угодами про постачання зброї з цією країною.

Копирайт изображения AFP Image caption Саудівська Аравія заперечує звинувачення у тому, що принц Мохамед бін Салман, де-факто правитель країни, відіграв певну роль у вбивстві Хашоггі

Держсекретар США Майк Помпео у четвер, 1 листопада, заявив, що "мине ще багато тижнів", поки США матимуть достатньо інформації, щоб накласти санкції на тих, хто причетний до вбивства.

Помпео також відзначив міцні стосунки між США та Саудівською Аравією і зауважив, що ці стосунки не мають постраждати.

Активісти у США запустили петицію з вимогою перейменувати ділянку вулиці біля посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні на вулицю Джамаля Хашоггі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан цього тижня заявив, що смерть Хашоггі була злочином і пригрозив накласти санкції на Саудівську Аравію.

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант також назвав це обурливим вчинком.

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