Лами можуть бути ключем до перемоги над всіма видами грипу - вчені

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Судячи з усього, американські дослідники знайшли собі несподіваного союзника в боротьбі з грипом.

Лам використовували для створення нано-антитіл, які нейтралізують майже всі поширені види грипу, зокрема знаменитий свинячий грип H1N1.

Грип - це ідеальний вірус, який постійно змінюється, аби наша імунна система не змогла його побороти. Науковці вже давно шукають способи перемогти його.

Здавалося б, до чого тут лами? Виявляється, в цих тварин - південноамериканських ссавців з сімейства верблюдових - незвично невеликі антитіла. Такий розмір дозволяє їм проявляти настільки велику активність, на яку звичайні антитіла - наприклад, людські - просто не здатні.

Вчені з Дослідницького інституту Скріппса (штат Каліфорнія, США) зробили ламам ін'єкції, що містили три різні види грипу, аби спровокувати реакцію їхньої імунної системи.

Згодом вчені спостерігали, які антитіла борються з вірусами найактивніше, виділили чотири типи і за їх допомогою створили власні синтетичні антитіла.

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Лабораторні дослідження показали, що створена вченими сполука дозволяє запобігати зараженню 60 видами грипу.

Тести на мишах показали обнадійливі результати, які підвищують вірогідність виживання під час зараження грипом.

"Ефективність дуже висока: ми протестували 60 видів вірусу, і лише один з них не вдалося нейтралізувати - до того ж той, який ніяк не загрожує людям", - каже професор Іен Вілсон, один з авторів дослідження.

"Було дуже важко створити або відкрити антитіло, яке б одночасно діяло на віруси грипу з груп A і B, які час від часу вражають людський організм. Я ще ніколи не бачив антитіл, які б діяли так сильно одразу на таку кількість вірусів", - додав пан Вілсон.

Попри очевидний успіх, якого досягли вчені, варто зауважити, що наразі дослідження знаходиться лише на початковому етапі. В процесі подальших його етапів стане зрозуміло, чи проявлять себе ті чи інші побічні ефекти і взагалі - чи сприйме людський організм "революційні" антитіла.

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