Нігерійська армія виправдала розстріл мітингувальників цитатою Трампа

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На початку тижня нігерійські військовослужбовці застосували вогнепальну зброю проти шиїтських мусульман, що влаштували демонстрацію в столиці країни. А у відповідь на критику спробували виправдати свої дії словами чинного президента США.

Нігерійська армія процитувала фрагмент зі звернення Дональда Трампа, в якому він говорить про те, що солдати мають право відповідати, коли мігранти закидують їх камінням.

"Коли вони жбурляють каміння… Вважайте, що вони стріляють з рушниці", - каже президент США в одному з відеозвернень.

Надійних даних про те, скільки саме протестувальників були вбиті нігерійськими військовими наразі немає.

Влада країни заявляє про шістьох померлих, самі ж мітингувальники кажуть, що жертв - кілька десятків. За даними організації Amnesty International, померли принаймні 45 людей.

Учасники протестів, члени Ісламського руху Нігерії (IMN) вимагали від влади звільнити їхнього лідера Ібрагіма Закзакі, який вже протягом 34 місяців перебуває у в'язниці.

У відповідь на обурення правозахисних організацій, прес-секретар збройних сил Нігерії Бріг Джен Джон Агім заявив, що військові відкрили вогонь лише тому, що мітингувальники були озброєними.

За його словами, поліція виявила "34 бензинові бомби, а також пістолети, ножі та каміння".

Дії військових, каже прес-секретар армії, були цілком виправданими. Він додав, що "саме про це й говорив Дональд Трамп".

Відео відповідного звернення президента США також з'явилося у офіційному Twitter збройних сил Нігерії. Запис оприлюднили з підписом "Будь ласка, подивіться і зробіть власні висновки".

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