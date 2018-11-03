Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю: про що в ній йдеться

Петро Порошенко, який наразі перебуває з офіційним візитом у Туреччині, і Вселенський Патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом.

Зустріч між Порошенком і Варфоломієм проходила за закритими дверима. Після її завершення вони вийшли до преси і повідомили про підписання угоди.

"Цей договір допоможе прискорити надання автокефалії Україні. Це право отримати автокефальну церкву, яке ви мали багато років, здійснюється у ці дні", - заявив Вселенський Патріарх.

"Це є виключне право матері-церкви - надавати автокефалію, коли вона вважає це за потрібне. Ми переконані, що рішення про надання автокефалії призведе до єдності всіх православних в Україні. Ця нова церква увійде в сім'ю православних церков і всі ми разом будемо працювати для добра наших віруючих", - додав Варфоломій.

Петро Порошенко зауважив, що підписання угоди завершує процес того, аби надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви.

Про що йдеться в угоді?

Співрозмовник ВВС News Україна у Константинополі розповів, що в угоді немає якихось конкретних дат проведення Собору чи надання Томосу.

У документі, за його словами, вказані певні деталі майбутнього надання автокефалії українській церкві.

Натомість співрозмовник з української сторони додав, що угода закріплює майбутнє створення в Україні незалежної православної церкви відповідно до Томосу Вселенського патріарха.

Вселенський Патріархат і держава сприятимуть цій церкві своїми засобами.

Також, каже співрозмовник, в угоді окремо зазначено, що для взаємодії і сприяння зв'язкам нової церкви з православним світом засновується Представництво Вселенського патріарха у Києві.

Воно базуватиметься в Андріївській церкві, яку Верховна Рада вже передала у користування Константинополя.

На сайті президента України сказано, що угода, підписана з Вселенським патріархатом, деталізує процес надання Томосу: "Це Угода про співпрацю у створенні незалежної православної Церкви в Україні, Вселенський Патріарх надає Томос, визнаючи незалежність української Церкви, і вручає його обраному на Соборі Предстоятелю".

Автокефалія для України

В жовтні синод Вселенського патріархату в Константинополі підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію (незалежність) православній церкві, яку в недалекому майбутньому планують створити в Україні.

Крім того, Константинопольський патріархат зняв анафему з голови невизнаної Української православної церкви Київського патріархату Філарета і скасував документ 17-го століття, за яким, як вважає РПЦ, в її юрисдикцію були передані території нинішньої України.

Рішення про надання автокефалії спричинило конфлікт з РПЦ: Московський патріархат назвав його незаконним і оголосив про розрив відносин з Константинополем.

Вселенський патріархат, у свою чергу, заявив, що спілкування з Московським патріархатом не перериватиме.

Копирайт изображения УНІАН

Очікується, що наступний крок на шляху до утворення єдиної незалежної української церкви - скликання об'єднавчого собору, в якому візьмуть участь єпископи трьох церков: УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної церкви і УПЦ Московського патріархату.

Саме на цьому соборі має бути ухвалене рішення про утворення Української православної церкви, якій Вселенський патріарх згодом зможе надати томос про автокефалію.

Коли саме відбудеться цей собор, наразі не зрозуміло.

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