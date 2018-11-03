В Індії застрелили "тигрицю-людожерку", яка за два роки вбила 13 людей

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Індійська влада влаштувала полювання на тигрицю, яка, як вважається, вбила принаймні 13 людей.

Шестирічній тигриці, яка відома за ім'ям T-1, вдавалося протягом двох років тікати від працівників лісової служби Індії. Вона ховалася у джунглях в штаті Махараштра.

Захисники тварин влаштували кампанію на захист T-1, проте Верховний суд країни заявив, що не заважатиме представникам лісової служби, якщо ті будуть змушені застрелити тигрицю.

Зрештою так і сталося. В п'ятницю влада отримала повідомлення від жителів селища Бораті, які помітили T-1 неподалік від населеного пункту.

Копирайт изображения Indian Forestry Dept Image caption Вбита тигриця

Патрульна команда, озброєна транквілізаторними і вогнепальними гвинтівками, прибула на місце, де тигрицю бачили востаннє. Вони чекали на неї в автомобілі, а коли та з'явилася в полі зору - вистрілили в неї транквілізатором.

У відповідь T-1 кинулася до машини. Патрульні змушені були вистрілити в неї вже з вогнепальної зброї, коли та знаходилася всього в 8-10 метрах від автомобіля, сказано в повідомленні лісової служби Індії.

В серпні тигриця разом зі своїми 9-місячними дитинчатами вбила трьох людей неподалік від міста Пандхаркавада. Інцидент посіяв паніку серед місцевих жителів.

Влада порадила їм повертатися додому до того, як стемніє, і пересуватися групами.

Вважається, що протягом останніх 20 місяців T-1 вбила 13 людей. Кілька знайдених тіл були обезголовлені. Відомо, що принаймні в одному випадку вона скуштувала людську плоть на смак.

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