Що підписали Порошенко і Варфоломій та коли буде Томос

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За три тижні після рішення Синоду Вселенського патріархату щодо української автокефалії у Києві досі немає розуміння, коли може відбутись об'єднавчий Собор помісної церкви та з'явитись Томос.

3 листопада Петро Порошенко та патріарх Варфоломій підписали важливу угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом, але досі невідомо, коли у Києві відбудеться Собор та з'явиться Томос.

За останніми даними, якщо з організацією Собору затягнуть до кінця листопада, то Томос щодо автокефалії може з'явитись вже наступного року.

Хвилювання викликають заяви щодо створення автокефальної церкви з боку керівників українських церков та представників Константинополя, які часто суперечать одна одній.

Близькі до перемовин співрозмовники вказують - всі проблеми вони усвідомлюють та "працюють над їхнім вирішенням".

11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату ухвалив низку рішень, які відкрили шлях до створення в Україні помісної православної церкви.

Тоді багато експертів припускали, що у Києві можуть досить швидко провести Собор, а вже на наступному засіданні Синоду 27-29 листопада може з'явитись Томос.

За останні тижні стало зрозуміло, що існують невирішені питання щодо Собору, процедура виявилась складніша, а прогнози про терміни були оптимістичними.

ВВС News Україна зібрала детальну інформацію та спробувала розібратись у процесі надання Томосу для української церкви.

Що підписали у Константинополі?

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У суботу Петро Порошенко зустрівся у Стамбулі з Патріархом Варфоломієм і підписав угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом.

Порошенко назвав цей день історичним, а Варфоломій спрогнозував, що "договір допоможе прискорити надання автокефалії Україні".

Співрозмовник ВВС у Константинополі розповів, що в угоді немає якихось конкретних дат проведення Собору чи надання Томосу. Натомість там зафіксовані деталі та алгоритм майбутнього надання автокефалії українській церкві.

Джерело з української сторони додало, що угода закріплює майбутнє створення в Україні незалежної православної церкви відповідно до Томосу Вселенського патріарха, який він вручить обраному на Соборі предстоятелю нової церкви.

Для взаємодії і сприяння зв'язкам нової церкви з православним світом засновується представництво Вселенського патріарха у Києві, що базуватиметься в Андріївській церкві, яку Верховна Рада передала у користування Константинополя.

Ще один співрозмовник у Константинополі пояснив, що відтепер Вселенський патріархат отримав юридичний статус в Україні.

Коли Собор

Наступним кроком для надання автокефалії української церкви є проведення Собору українських архієреїв, які мають створити нову помісну церкву та обрати предстоятеля.

11 жовтня священний Синод визнав канонічність усіх православних архієреїв в Україні, зокрема і раніше невизнаних з УПЦ КП та УАПЦ.

Вони мають зібратись на Собор разом з охочими архієреями УПЦ Московського патріархату.

Нещодавно співрозмовники ВВС, близькі до перемовного процесу з українського боку, прогнозували, що об'єднавчий Собор може відбутись ще в листопаді - до наступного засідання Синоду у Константинополі (27-29 листопада). Хоча грудень називали більш реалістичним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Варфоломій

Схему отримання автокефалії змальовували так: Собор створює церкву та обирає предстоятеля, який їде на співслужіння з Вселенським патріархом до Константинополя, де отримує затверджений Синодом Томос.

Головна проблема, за твердженням співрозмовника, - потрібно узгодити всі суперечливі моменти та нюанси в Україні - спільний статут нової церкви, назву і титул предстоятеля. А головне - фігуру самого предстоятеля.

Перемовини щодо цього тривають у різноманітних форматах та комбінаціях між представниками українських церков та екзархами Вселенського патріархату.

Проте вже зараз зрозуміло, що швидко провести Собор не вдається.

Чого варті кілька інтерв'ю предстоятеля УАПЦ Макарія, який публічно розповів про свої суперечки з керівником УПЦ КП Філаретом щодо ключових питань, а саме: щодо статуту і назви, а також устрою майбутньої церкви, без чого не можна проводити Собор.

Філарет вважає, що всі проблемні моменти можна вирішити вже на Соборі.

Нещодавно предстоятель УПЦ КП Філарет повідомив, що проведення Собору залежить від Вселенського патріарха.

Слова Філарета підтвердив журналістам директор Інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який займається питанням автокефалії з українського боку.

На зустрічі з журналістами він заявив, що "Собор має бути скликаний Вселенським патріархом. Коли це буде, залежить від того, наскільки результативно йтимуть переговори".

За словами пана Павленка, спочатку про певні деталі домовляються в Україні, потім екзархи дають сигнал в Константинополь, де ухвалюється рішення про скликання Собору.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Організаційно-правовими питаннями підготовки Об'єднавчого собору будуть займатися надіслані Константинополем патріарші екзархи

У якій формі буде ухвалене це рішення - наразі невідомо.

Якщо для скликання Собору потрібне засідання Синоду у Константинополі, то у листопаді зібрання ієрархів у Києві вже не відбудеться.

З іншого боку, співрозмовник ВВС у Константинополі додав, що рішення Вселенського патріарха щодо скликання Собору у Києві може не потребувати затвердження Синодом, а його просто передадуть екзархами.

Він також наголосив, що у грудні засідань священного Синоду не буде - тільки у січні.

Якщо Собор у Києві не вдасться провести до 27 листопада, то ухвалити Томос для української церкви цього року Синод Вселенського патріархату вже не встигне.

Хто братиме участь

Одна з найгостріших публічних суперечок - хто саме зможе взяти участь в Соборі.

Цього квітня з проханням надати автокефалію до Вселенського патріарха звернулись усі ієрархи київського патріархату та УАПЦ, а також деяка частина ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Як заявив Філарет, у Соборі братимуть участь понад 40 ієрархів його церкви, 12 - української автокефальної церкви, а також щонайменше 10 представників УПЦ МП, які звертались до Вселенського патріарха у квітні.

У київському патріархаті наполягають, що участь у Соборі мають брати тільки ті, хто звертався ще у квітні.

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"У ньому мають взяти участь ті архієреї, які від початку оголосили про свій намір, зафіксували його, звернувшись до Вселенського патріарха з проханням надати Томос", -наголосив на позиції УПЦ КП її речник Євстратій Зоря.

Скоріше за все, як вказують близькі до перемовин співрозмовники ВВС, рішення на Соборі можуть схвалювати більшістю голосів архієреїв.

У цьому світлі дуже важливо, скільки ж саме представників УПЦ МП візьмуть участь у зібранні й чи зможуть вони суттєво вплинути на голосування.

Хоча Філарет називає цифру у десять архієреїв, співрозмовники ВВС не виключали, що близькою до реальності може бути набагато більша - остаточне рішення щодо кількості учасників Собору залежить саме від Вселенського патріарха.

Загалом в УПЦ МП є близько 80 єпископів. По-перше, як визнає співрозмовник ВВС, свої підписи під зверненням нібито можна було додавати вже після квітня 2018 року.

А по-друге, як стверджують представники Константинополя, на Собор можуть просто запросити усіх ієрархів УПЦ МП.

РПЦ вже розірвала церковне спілкування з Константинополем, а керівництво УПЦ МП різко засудило останні рішення Вселенського патріарха щодо української автокефалії.

Частина ієрархів в Україні, як от митрополит Лука, не хочуть долучення до помісної церкви.

Проте більшість єпископів досі може мати теоретичний вибір - долучатись до нової церкви чи підтримувати розрив спілкування з Вселенським патріархатом.

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Прихильники автокефалії у лавах УПЦ МП наполягають, що у Соборі можуть взяти участь більшість ієрархів цієї церкви.

Зокрема, про це нещодавно заявив митрополит Олександр (Драбинко) - один із небагатьох, хто публічно підтримує автокефалію в УПЦ МП.

"На Собор мають іти з благословення Патріарха Варфоломія всі архієреї, які цього захочуть, які перебувають на території України", - вважає митрополит.

Він нагадує, що Вселенський патріарх скасував тимчасову передачу Київської митрополії у підпорядкування Москви, а тому всі ієрархи в Україні потенційно є в юрисдикції Константинополя. А тому патріарх може запросити на Собор усіх бажаючих.

Таку ж позицію, яка не подобається УПЦ КП, в інтерв'ю ВВС підтвердив і архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, доктор богослов'я, який давно та глибоко займається українською проблематикою, архієпископ Тельміський Іов (Геча).

Він заявив, що для Константинополя Московського патріархату в Україні більше не існує.

"Всі архієреї тепер в Україні де-факто згідно з цим рішенням Синоду є архієреями Вселенського престолу, й вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату щодо свого подальшого функціонування і існування в перспективі надання автокефалії Православній церкві в Україні", - пояснив архієпископ Іов.

Тому вони всі мають рівні права брати участь у соборі, який буде скликано Вселенським патріархом через екзархів, які є його представниками в Україні.

Якщо припустили, що хоча б половина ієрархів УПЦ МП візьмуть участь в Соборі, то можуть мати більшість голосів на зібранні.

Хто на предстоятеля

В київському патріархаті наполягають, що саме їхній предстоятель Філарет є головним претендентом, щоб очолити нову автокефальну церкву.

Якщо участь у Соборі братимуть від десяти до двадцяти ієрархів УПЦ МП, то у прихильників Філарета може бути власна більшість для обрання предстоятеля.

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Сам Філарет також не приховує, що хоче стати предстоятелем. Про це він відкрито заявив в одному з останніх інтерв'ю, додавши, що не готовий поступитись амбіціями, щоб пришвидшити створення нової церкви.

"Ні! Не тому, що я вважаю себе таким. А тому, що Москва зробить усе, аби зруйнувати Українську православну церкву. І тому заради того, щоб зберегти Українську церкву і довести її до завершення, я повинен працювати до кінця, якщо мені архієрейський собор довірить", - заявив Філарет.

Як розповіли знайомі з перемовинами співрозмовники ВВС, саме фігура Філарета є одним з моментів, які ускладнюють досягнення домовленості.

Найперше, дуже непрості стосунки між Філаретом та предстоятелем УАПЦ Макарієм. Окрім того, негативно настроєні до Філарета й ієрархи, які можуть взяти участь у соборі від УПЦ МП.

В останньому інтерв'ю подібну позицію озвучив митрополит Черкаський і Канівський Софроній, який визнає, що підписував листа до Вселенського патріарха про автокефалію.

Показовою може бути нещодавня колонка відомого грецького журналіста Андреаса Лудароса на сайті ORTHODOXIA.INFO з назвою "Філарет - частина рішення чи джерело проблеми?".

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Це видання вважається досить близьким до Вселенської патріархії і саме цей журналіст публікував витримки з перемовин Вселенського патріарха Варфоломія та керівника РПЦ Кирила.

У своїй колонці Андреас Лударос дуже різко відгукнувся про Філарета та згадав про необхідність пожертви задля вищої мети.

У будь-якому разі, як кажуть співрозмовники ВВС, якщо стане відомо про призначення архієрейського Собору у Києві, то це означає, що компроміс щодо найсуперечливіших питань, у тому числі і щодо предстоятеля, таки досягнули.

Назва церкви

Тривають суперечки і щодо назви майбутньої церкви.

Предстоятель УПЦ КП наполягає, що помісна церква має носити назву - "Українська православна церква". А паралельною назвою може бути Київський патріархат, як і в багатьох інших помісних церков.

Проте у цьому світлі є одна велика проблема - в Україні вже є церква, за якою документально закріплена назва Українська православна церква - це так звана УПЦ МП.

І з юридичної точки зору швидко оформити цю назву на нову церкву дуже складно.

У своєму нещодавньому виступі Філарет згадував, що нинішню УПЦ МП мають змусити змінити назву на Російську православну церкву в Україні, і це дасть змогу зробити окремий закон, який ще має ухвалити парламент.

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Співрозмовники ВВС, близькі до перемовин, нагадують, що такий закон можуть схвалити, він вже зареєстрований у раді, проте його долю вирішуватимуть вже після створення нової церкви.

З іншого боку, співрозмовники ВВС вказують, що бажаною для Вселенського патріархату назвою є інша.

Президент України та директор Інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко неодноразово в офіційних заявах вживали назву "Православна церква в Україні".

Таку ж назву в інтерв'ю ВВС озвучив і архієпископ Іов (Геча). "Православна церква в Україні", - пояснив він бачення Константинополя.

Екзархи Константинополя продовжують працювати в Україні для діалог щодо нової церкви. Співрозмовники ВВС вказували, що для організації Собору мають створити своєрідний "оргкомітет" за участю представників усіх церков та екзархів.

Оптимістичний прогноз - встигнути з собором до кінця листопада - лишається актуальним. Проте більш реалістичним все ж називають грудень.

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