Пенсіонерку з Парижа заарештували через крадіжку іграшок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час обшуку в помешканні жінки знайшли 40 тисяч євро готівкою.

Французька поліція заарештувала 72-річну жінку за підозрою в крадіжці сотень товарів з іграшкових магазинів.

Повідомляють, що жінка продавала крадені речі через інтернет.

Менеджер магазину іграшок в Парижі зателефонував до поліції, коли побачив онлайн-оголошення крадених товарів зі свого магазину.

Під час обшуку в будинку жінки, правоохоронці виявили майже 1000 іграшок, більшість із яких були в оригінальній упаковці. Поліція вважає, що предмети вкрадені з великих паризьких магазинів.

А ще поліція знайшла 40 тисяч євро готівкою.

Прокуратура розповіла французьким ЗМІ, що жінка зізналася у крадіжках і робила це через "байдикування".