Пенсіонерку з Парижа заарештували через крадіжку іграшок
Французька поліція заарештувала 72-річну жінку за підозрою в крадіжці сотень товарів з іграшкових магазинів.
Повідомляють, що жінка продавала крадені речі через інтернет.
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Менеджер магазину іграшок в Парижі зателефонував до поліції, коли побачив онлайн-оголошення крадених товарів зі свого магазину.
Під час обшуку в будинку жінки, правоохоронці виявили майже 1000 іграшок, більшість із яких були в оригінальній упаковці. Поліція вважає, що предмети вкрадені з великих паризьких магазинів.
А ще поліція знайшла 40 тисяч євро готівкою.
Прокуратура розповіла французьким ЗМІ, що жінка зізналася у крадіжках і робила це через "байдикування".