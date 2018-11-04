Нова Каледонія може вийти зі складу Франції

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Президент Франції Еммануель Макрон відвідував острови у травні, заявивши, що без них Франція буде "менш красивою"

Виборці Французької території Нова Каледонія (Тихий океан, на північний схід від Австралії) беруть участь у референдумі, аби визначити залишатись частиною Франції чи стати незалежними.

Проведення референдуму є частиною угоди, яку уклали 20 років тому після перемовин влади й сепаратистів з-поміж корінного населення островів - народу канак.

Прихильники незалежності закликали канаків скинути "кайдани колоніальної влади" Парижу.

Проте опитування свідчать, що більшість виборців проголосують проти незалежності.

Близько 175 000 людей мають право голосу у Новій Каледонії, але канаки становлять менш як 50% виборців.

Копирайт изображения AFP Image caption Довгі черги утворюються на виборчих дільницях столиці території, місті Нумеа

Французький націоналізм доволі сильний серед етнічних європейців, і експерти кажуть, що навіть деякі канаки воліють залишатися частиною Франції.

До півдня явка склала 41,8% проти 27,3% на місцевих виборах 2014 року, заявляють представники місцевої влади.

Віддалені острови отримують щороку приблизно 1,3 млрд євро від уряду Франції.

Нова Каледонія має великі запаси нікелю, який є життєво важливим компонентом у виробництві електроніки, і Франція розглядає цю територію як стратегічний політичний та економічний об'єкт у регіоні.

Якщо виборці підтримають незалежність островів, то вони стануть першою територією, яка вийде зі складу Франції з часу Джибуті (1977 рік) та Вануату (1980 рік).

Нову Каледонію представляють у французькому парламенті двоє депутатів та двоє сенаторів.

Територія має власний парламент, який призначає членів виконавчого органу. Місцева влада має повноваження щодо деяких напрямків політики, зокрема правоохоронної діяльності, освіти та місцевих законів.

Франція вперше заявила про своє право на острови у 1853 році й колись використовувала їх як виправну колонію.

Копирайт изображения AFP Image caption Опитування свідчать, що більшість виборців планували проголосувати проти незалежності

У 1980-х рр. відбулися зіткнення між французькими силами та канаками.

Піку цей конфлікт сягнув тоді, коли канакські сепаратисти утримували групу французьких жандармів у заручниках в печері.

Французи штурмували печеру, внаслідок чого загинули 19 канаків та двоє солдатів.

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