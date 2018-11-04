Українці NAVI стали переможцями турніру з Counter-Strike у Копенгагені
Відома українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI, з лат. Народжений перемагати) перемогла у міжнародному турнірі Blast Pro Series Copenhagen 2018 з Counter-Strike: Global Offensive.
Команда переможців отримає 125 тисяч доларів, говориться у повідомленні на сайті кіберспортсменів.
Загальний призовий фонд турніру у Копенгагені (Данія) складав 250 тисяч доларів.
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В рамках турніру представники команди програли лише один матч, а фіналі українці перемогли шведів з команди Ninjas in Pyjamas.
Крім того, гравця NAVI Олександра "s1mple" Костильова визнали найціннішим гравцем турніру за версіями Blast та HLTV.
У повідомленні на сайті команди говориться, що наступним пунктом їх призначення є турнір IEM Chicago 2018 у США, який почнеться 6 листопада. Призовий фонд там складе 250 тисяч доларів.
Організація Natus Vincere об'єднує кіберспортсменів у таких ігрових дисциплінах як: Dota 2, Counter-Strike, FIFA, PUBG, League of Legends.
У 2011 році NAVI виграла приз в один мільйон доларів у грі Dota 2.
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