Активістка Катерина Гандзюк померла - Порошенко

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У лікарні у Києві померла херсонська громадська активістка та керуюча справами Херсонської міської ради Катерина Гандзюк.

Президент Петро Порошенко підтвердив інформацію про смерть активістки під час зустрічі з українською громадою в Анталії (Туреччина).

"Мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк проти якої був скоєний напад нелюдем, який облив (її) кислотою. Вона, нажаль, померла в лікарні", - сказав він.

Президент закликав правоохоронців "зробити все можливе аби знайти вбивць".

"Ми всі маємо об'єднати зусилля, щоби це відбулось. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції, аби зло було покаране", - сказав Петро Порошенко.

Раніше повідомлення про смерть активістки оприлюднили на сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook, яку ведуть її друзі.

Активісти не надали деталей обставин смерті пані Гандзюк.

Копирайт изображения Facebook/

Підтвердив інформацію й адвокат Масі Найєм, який у Facebook написав, що зараз необхідно "підтримати рідних" Катерини.

Інформацію про смерть активістки з посиланням на власні джерела підтверджує ряд ЗМІ.

Напад на активістку

31 липня зловмисник облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від опіків у неї постраждало понад 30% тіла.

Потерпілу доправили до місцевої лікарні, а згодом перевели до медичного закладу в Києві, де вона перебувала під охороною поліції.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спочатку поліція заявила, що виконавцем нападу був Микола Новіков, але 22 серпня його відпустили

Правоохоронці спочатку визначили інцидент як хуліганство, а пізніше перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Згодом було підтверджено, що нападник використав концентровану сірчану кислоту, тому кваліфікацію змінили на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Як повідомляли раніше в МВС, слідство розглядає кілька версій події: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

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