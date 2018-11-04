Активістка Катерина Гандзюк померла - Порошенко
У лікарні у Києві померла херсонська громадська активістка та керуюча справами Херсонської міської ради Катерина Гандзюк.
Президент Петро Порошенко підтвердив інформацію про смерть активістки під час зустрічі з українською громадою в Анталії (Туреччина).
"Мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк проти якої був скоєний напад нелюдем, який облив (її) кислотою. Вона, нажаль, померла в лікарні", - сказав він.
Президент закликав правоохоронців "зробити все можливе аби знайти вбивць".
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"Ми всі маємо об'єднати зусилля, щоби це відбулось. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції, аби зло було покаране", - сказав Петро Порошенко.
Раніше повідомлення про смерть активістки оприлюднили на сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook, яку ведуть її друзі.
Активісти не надали деталей обставин смерті пані Гандзюк.
Підтвердив інформацію й адвокат Масі Найєм, який у Facebook написав, що зараз необхідно "підтримати рідних" Катерини.
Інформацію про смерть активістки з посиланням на власні джерела підтверджує ряд ЗМІ.
Напад на активістку
31 липня зловмисник облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від опіків у неї постраждало понад 30% тіла.
Потерпілу доправили до місцевої лікарні, а згодом перевели до медичного закладу в Києві, де вона перебувала під охороною поліції.
Правоохоронці спочатку визначили інцидент як хуліганство, а пізніше перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень.
Згодом було підтверджено, що нападник використав концентровану сірчану кислоту, тому кваліфікацію змінили на замах на вбивство з особливою жорстокістю.
Як повідомляли раніше в МВС, слідство розглядає кілька версій події: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.
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