В Італії внаслідок повені загинули дві сім'ї

Копирайт изображения AFP Image caption Затоплений дім, у якому загинули люди в селищі Кастельдачча неподалік від Палермо

Дев'ять загиблих - члени двох сімей, які перебували в одному будинку в селищі Кастельдачча. Вони загинули, коли будинок затопила річка, що вийшла з берегів. Серед числа жертв - діти у віці одного, трьох і 15 років.

Копирайт изображения AFP Image caption Річка раніше не виходила з берегів і не становила загрози для місцевого населення

Копирайт изображения EPA Image caption Пошкоджена опора лінії електропередачі в Беллуно на півночі Італії

У живих залишилися тільки троє членів однієї з родин, яких на момент затоплення не було в будинку: батько одного з дітей разом з іншою дитиною пішов у справах, а ще одна 10-річна дитина врятувалася, встигнувши залізти на дерево.

Ще три людини загинули в інших районах Сицилії, коли їхні автомобілі змило в річку.

Внаслідок сильного дощу та вітру, який не зупиняється останніми днями в Італії, загинули щонайменше 17 людей, переважно на півночі та заході країни.

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Найсильніші руйнування - в околицях міста Беллуно в північній провінції Венето, де штормовий вітер повалив багато дерев і розмив дороги.

У шести регіонах країни - від Венето на півночі до островів Сицилії і Сардинії на півдні - досі діє штормове попередження.