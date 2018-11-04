У Києві та інших містах влаштували акції пам’яті Гандзюк

Image caption У Києві люди вийшли з плакатами, де написано "Її вбили" і "Хто вбивці Каті Гандзюк".

У Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ небайдужі вийшли на акцію вшанування пам'яті активістки Катерини Гандзюк.

Загалом на акцію вийшли понад 300 людей, повідомляє кореспондент BBC News Україна з місця подій.

Присутні вимагають надати дані щодо розслідування вбивства пані Гандзюк та назвати замовників цього нападу.

Рух вулицею обмежений.

Аналогічні акції організували у Дніпрі, Житомирі, Луцьку, Одесі, Львові, Херсоні та Полтаві.

Раніше повідомлення про смерть активістки оприлюднили на сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook, яку ведуть її друзі.

Копирайт изображения Facebook/

Знайомий пані Гандзюк, адвокат, Масі Найєм написав у Facebook, що зараз необхідно "підтримати рідних" Катерини.

Напад на активістку

31 липня зловмисник облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від опіків у неї постраждало понад 30% тіла.

Потерпілу доправили до місцевої лікарні, а згодом перевели до медичного закладу в Києві, де вона перебувала під охороною поліції.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спочатку поліція заявила, що виконавцем нападу був Микола Новіков, але 22 серпня його відпустили

Правоохоронці спочатку визначили інцидент як хуліганство, а пізніше перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Згодом було підтверджено, що нападник використав концентровану сірчану кислоту, тому кваліфікацію змінили на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Як повідомляли раніше в МВС, слідство розглядає кілька версій події: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

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