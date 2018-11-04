У Києві та інших містах влаштували акції пам’яті Гандзюк
У Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ небайдужі вийшли на акцію вшанування пам'яті активістки Катерини Гандзюк.
Загалом на акцію вийшли понад 300 людей, повідомляє кореспондент BBC News Україна з місця подій.
Присутні вимагають надати дані щодо розслідування вбивства пані Гандзюк та назвати замовників цього нападу.
Рух вулицею обмежений.
Аналогічні акції організували у Дніпрі, Житомирі, Луцьку, Одесі, Львові, Херсоні та Полтаві.
Раніше повідомлення про смерть активістки оприлюднили на сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook, яку ведуть її друзі.
Знайомий пані Гандзюк, адвокат, Масі Найєм написав у Facebook, що зараз необхідно "підтримати рідних" Катерини.
Напад на активістку
31 липня зловмисник облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від опіків у неї постраждало понад 30% тіла.
Потерпілу доправили до місцевої лікарні, а згодом перевели до медичного закладу в Києві, де вона перебувала під охороною поліції.
Правоохоронці спочатку визначили інцидент як хуліганство, а пізніше перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень.
Згодом було підтверджено, що нападник використав концентровану сірчану кислоту, тому кваліфікацію змінили на замах на вбивство з особливою жорстокістю.
Як повідомляли раніше в МВС, слідство розглядає кілька версій події: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.