США запровадили найжорстокіші санкції проти Ірану

Копирайт изображения Getty Images Image caption У неділю, 4 листопада, демонстранти влаштували акції протесту біля колишнього посольства США в Тегерані

У понеділок, 5 листопада, набирають чинності санкції, які США запровадили проти Ірану. Напередодні по всьому Ірану прокотилася хвиля протестів.

Адміністрація президента Трампа відновила всі санкції, які скасували після того, як у 2015 році було укладено багатосторонню угоду з питань про іранську ядерну програму.

Санкції стосуються як самого Ірану, так і країн та компаній, які ведуть з ними торгівлю.

У неділю, 4 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці іранських міст, вигукуючи "Смерть Америці!".

Збройні сили Ірану заявили, що 5 та 6 листопада ВПС влаштують навчання, щоб продемонструвати обороноздатність країни.

Демонстрації пройшли у 39-ту річницю захоплення американського посольства в Тегерані.

З чого все почалося?

Вашингтон відновив режим санкцій, оскільки у травні президент Трамп вирішив вийти з угоди 2015 року з питань про іранську ядерну програму.

Вашингтон також заявляє, що прагне припинення "ворожих" дій Ірану, зокрема кібератак, випробувань балістичних ракет і підтримки Тегераном радикальних угруповань на Близькому Сході.

Копирайт изображения HUW EVANS PICTURE AGENC Image caption Президент Дональд Трамп вирішив вийти з міжнародної ядерної угоди щодо Ірану 2015 року у травні

На що це вплине?

США відновлювали режим санкцій поступово, але, за словами аналітиків, теперішній крок - найсерйозніший.

До санкційного списку потрапили понад 700 осіб, організацій та компаній, зокрема найбільші банки країни, експортери нафти та судноплавні компанії.

За словами держсекретаря США Майка Помпео, понад 100 великих міжнародних компаній вже пішли з іранського ринку через загрозу санкцій.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Держсекретар Майк Помпео заявляє, що Вашингтон хоче здійснити максимальний тиск на Іран

За його словами, експорт іранської нафти впав майже на мільйон барелів на день, що різко обмежило основне джерело надходження коштів для країни.

До того ж, очікується, що з іранськими банками, які потрапили під санкції, припинить співпрацювати SWIFT (Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій). Це ізолює Іран від міжнародної фінансової системи.

Велика Британія, Німеччина та Франція висловили протест проти санкцій і пообіцяли підтримку європейським компаніям, які ведуть "законний бізнес" з Іраном.

Кого санкції не стосуватимуться?

Адміністрація президента Трампа попри санкції дозволила імпортувати іранську нафту восьми країнам, не зазначивши про які саме країни йдеться.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що США не залякають Іран

Наскільки відомо, серед цих країн є Італія, Індія, Японія, Південна Корея, Туреччина та Китай.

За словами Майка Помпео, ці країни вже значно скоротили імпорт іранської нафти, але їм потрібен додатковий час для того, щоб знизити цей імпорт до нуля.

Дві з цих країн зрештою припинять імпорт нафти, а інші шість значно зменшать його, розповів Помпео.

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