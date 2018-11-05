"Передсмертний" лист Шарля Бодлера коханці продали за 234 тис. євро

Копирайт изображения AFP Image caption Бодлер написав листа, потерпаючи від фінансових проблем

Лист, в якому французький поет Шарль Бодлер оголосив про своє самогубство, продали на аукціоні за 234 тисячі євро.

Записка, написана 30 червня 1845 року, була адресована коханці поета Жанні Дюваль.

Того ж дня поет, якому тоді було 24 роки, здійснив спробу самогубства - але вижив.

Як зазначено на сайті французького аукціону Osenat, лист придбав приватний покупець за ціну, що втричі перевищувала суму, за яку його розраховували продати.

У листі Бодлер писав коханці про намір накласти на себе руки.

"Коли ти отримаєш цього листа, я буду мертвим", - йшлося в листі.

"Я вбиваю себе, тому що не можу більше жити або витримувати тягар того, щоб засинати та прокидатися знову", - писав поет.

Копирайт изображения AFP Image caption Шарля Бодлера вважають одним з найвидатніших французьких поетів усіх часів

Бодлер швидко розтратив свою спадщину і потерпав від фінансових проблем. Намагаючись звести рахунки з життям, він вдарив себе ножем у груди, але це не призвело до серйозних травм.

Поет прожив ще 22 роки і за цей час написав свою найвидатнішу збірку "Квіти зла", що стала важливою віхою в розвитку французької поезії.

Бодлер помер від сифілісу у 1867 році.

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