Нова Каледонія проголосувала проти незалежності від Франції

Копирайт изображения AFP Image caption Прихильники незалежності не втрачають надії попри результати референдуму

Мешканці французької заморської території Нова Каледонія на референдумі відкинули ідею незалежності.

Згідно з остаточними результатами, 56,4% виборців вирішили, що Нова Каледонія має лишитися у складі Франції. За вихід проголосували 43,6%.

Явка становила близько 81%. Провести референдум вирішили у 1988 році, щоб покласти край агресивній боротьбі за незалежність.

Президент Емануель Макрон заявив, що це свідчить про "впевненість у Французькій Республіці".

"Я мушу сказати, що надзвичайно пишаюся тим, що ми зрештою зробили цей історичний крок", - сказав президент.

Референдум пройшов мирно, але повідомлялося про деякі заворушення, які сталися після закриття дільниць.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у столиці Нумеа підпалили автомобілі та магазин.

Демонстранти також перекрили кілька вулиць, повідомила влада.

Копирайт изображения AFP Image caption Після оголошення результатів у столиці пройшли заворушення

У Новій Каледонії є великі поклади нікелю, що необхідний для виробництва електронних товарів. У Франції цю територію вважають стратегічно важливим політичним та економічним осередком у регіоні.

ООН називає Нову Каледонію однією з 17 несамоврядних територій, тобто таких, де процес деколонізації ще не завершився.

У референдумі в неділю, 4 листопада, могли брати участь 175 тисяч людей, що мешкають у Новій Каледонії.

Загалом тут мешкають 268 тис. жителів. Близько 39% з них складають представники корінної народності канаки.

Французький націоналізм доволі сильний серед етнічних європейців, і експерти кажуть, що навіть деякі канаки воліють залишатися частиною Франції.

Складні стосунки

Віддалені острови, розташовані на схід від Австралії, щороку отримують приблизно 1,3 млрд євро від уряду Франції.

Нову Каледонію представляють у французькому парламенті двоє депутатів та двоє сенаторів.

Територія має власний парламент, який призначає членів виконавчого органу. Місцева влада має повноваження щодо деяких напрямків політики, зокрема правоохоронної діяльності, освіти та місцевих законів.

Франція вперше заявила про своє право на острови у 1853 році й колись використовувала їх як виправну колонію.

Копирайт изображения AFP Image caption У референдумі взяли участь 80% виборців

У 1980-х рр. відбулися зіткнення між французькими силами та канаками.

Піку цей конфлікт сягнув тоді, коли канакські сепаратисти вбили чотирьох французьких жандармів, а ще 23 взяли в заручники і утримували їх у печері.

Французи штурмували печеру, внаслідок чого загинули 19 канаків та двоє солдатів.

У 1988 році сторони домовилися припинити насильницьку боротьбу і провести референдум.

Втім, відповідь "Ні" на питання про незалежність не є остаточною. У регіоні зберігається можливість провести ще два референдуми до 2022 року.

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