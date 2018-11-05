Вбивство Катерини Гандзюк: як іде розслідування і що з ним не так
У неділю в київській лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку три місяці тому облили кислотою. Чому досі невідомі імена замовників вбивства та які ще є питання до слідства, розбиралася BBC News Україна.
Напад на активістку вчинили 31 липня - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку, в якому вона жила.
Від опіків постраждало 30% тіла. Кислота зачепила голову, обличчя, спину, руки, ноги та грудну клітку.
Її поклали до місцевої лікарні, але згодом перевели до медичного закладу в Києві, де вона перебувала під охороною поліції.
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Правоохоронці декілька разів змінювали кваліфікацію нападу: спочатку "хуліганство", потім "нанесення тяжких тілесних ушкоджень", а згодом "замах на вбивство з особливою жорстокістю".
Після смерті активістки, провадження перекваліфікували на "умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб".
Подвійне розслідування
Досі у справі Катерини Гандзюк було два провадження: провадження щодо виконавців розслідувала поліція, а провадження щодо замовників - СБУ.
5 листопада МВС повідомила, що виконала всі слідчі дії по своєму провадженню. За їхніми даними, всього в рамках розслідування опитали 367 свідків, призначили 21 судову експертизу, 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.
Також МВС ухвалило рішення передати провадження в СБУ.
"Це дасть можливість слідчим СБУ об'єднати (два - Ред.) провадження і вести досудове розслідування з моменту планування до фактичного закінчення", - йдеться в заяві МВС.
Саме об'єднання двох проваджень в одне під керівництвом СБУ кілька місяців домагалися активісти та юристи, що супроводжували справу Катерини Гандзюк.
Хто підозрювані?
У справі Катерини Гандзюк поліція затримала п'ятьох підозрюваних. Серед них - організатор, співучасники, виконавець і водій.
Правоохоронці зазначають, що всі вони - колишні українські військові, які воювали на Донбасі.
Двоє - Сергій Торбін та Микита Грабчук - зараз перебувають під вартою. Решта - під домашнім арештом "завдяки співпраці зі слідством".
Четверо підозрюваних зізналися, що Торбін передав їм по $500 за виконання замаху, і дав ще $300 на купівлю сірчаної кислоти.
28 жовтня ймовірного організатора Торбіна перевели з Херсона до Києва, щоб СБУ змогло провести "необхідні слідчі дії".
Що з замовником?
Досі ім'я замовника вбивства Катерини Гандзюк невідоме. Правоохоронні органи сподіваються, що після того, як активістка померла, у підозрюваних вже не буде резону "покривати" замовника, тож вони почнуть говорити.
Депутат та член колегії МВС Антон Геращенко припустив, що Торбіну адвокатів обіцяли, що, якщо він буде мовчати, йому дадуть 5-6 років, а вийде на волю він через три.
Але після смерті активістки йому загрожує найсуворіше покарання аж до довічного ув'язнення.
"Крім одного варіанта, коли ти (Сергій Торбін - Ред.) здаси замовника цього страшного злочину. Тоді суд це врахує під час винесення вироку, і ти отримаєш не довічне ув'язнення, а років 10-15", - написав Геращенко в своєму Facebook.
Що не так з розслідуванням?
Найбільша проблема розслідування - зволікання правоохоронних органів. Особливо в питанні виявлення замовника, пояснює юрист та активіст Масі Найєм.
За його словами, положення про ознаки замовності злочину до провадження додали лише наприкінці вересня і лише за клопотанням адвоката Катерини Гандзюк.
У той же час у підозрі, яку вручили затриманим, про замовність злочину взагалі не йдеться. Офіційно їх звинувачують в тому, що вони напали на активістку з власної ініціативи.
"Це дуже велика проблема, - каже Найєм. - Якщо розслідується замовний злочин, але виконавцям не висунули відповідної підозри, суд може задовольнитись визнанням умисного вбивства і на цьому завершити справу. Дивно, що поліція цього не розуміє, або не хоче розуміти".
До роботи поліції запитань у адвокатів та активістів чимало.
Відразу після нападу херсонська поліція намагалась звинуватити іншого чоловіка - Миколу Новікова. Його відпустили лише коли виявилося, що на момент скоєння злочину Новікова не було на місці події.
Сергій Торбін, якого називають ймовірним організатором нападу, майже до кінця жовтня, доки його не перевели в Київ, перебував в слідчому ізоляторі Херсона. При тому, що він сам - колишній працівник поліції, додає Найєм.
За його словами, навіть той факт, що розслідуванням нападу займалась херсонська поліція, викликає запитання. Адже у Катерини Гандзюк з місцевими силовиками був відкритий конфлікт.
Зокрема, активістка жорстко критикувала поліцію за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами у регіоні.
Вона також звинувачувала в корупції Артема Антощука - начальника управління захисту економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки Нацполіції.
Саме тому захист вимагав, щоб два провадження щодо активістки об'єднали в одне і передали на розслідування виключно СБУ.
Найближчим часом тіло активісти мають направити на експертизу. Але, якими б не були її результати, справу все одно розслідуватимуть як вбивство, переконаний Найєм.
"Можливо, хтось з поліції і захоче назвати це смертю, яка б настала і без облиття кислотою, - каже юрист. - Але це надто складно. Вона три місяці лежала прикута до ліжка, вона постійно була на наркотиках, і для будь-якої здорової людини є зрозумілим, що смерть - наслідок облиття кислотою".
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