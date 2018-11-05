Вбивство Катерини Гандзюк: як іде розслідування і що з ним не так

Копирайт изображения UNIAN

У неділю в київській лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку три місяці тому облили кислотою. Чому досі невідомі імена замовників вбивства та які ще є питання до слідства, розбиралася BBC News Україна.

Напад на активістку вчинили 31 липня - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку, в якому вона жила.

Від опіків постраждало 30% тіла. Кислота зачепила голову, обличчя, спину, руки, ноги та грудну клітку.

Її поклали до місцевої лікарні, але згодом перевели до медичного закладу в Києві, де вона перебувала під охороною поліції.

Правоохоронці декілька разів змінювали кваліфікацію нападу: спочатку "хуліганство", потім "нанесення тяжких тілесних ушкоджень", а згодом "замах на вбивство з особливою жорстокістю".

Після смерті активістки, провадження перекваліфікували на "умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб".

Подвійне розслідування

Копирайт изображения FACEBOOK/UAKATERYNA

Досі у справі Катерини Гандзюк було два провадження: провадження щодо виконавців розслідувала поліція, а провадження щодо замовників - СБУ.

5 листопада МВС повідомила, що виконала всі слідчі дії по своєму провадженню. За їхніми даними, всього в рамках розслідування опитали 367 свідків, призначили 21 судову експертизу, 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

Також МВС ухвалило рішення передати провадження в СБУ.

"Це дасть можливість слідчим СБУ об'єднати (два - Ред.) провадження і вести досудове розслідування з моменту планування до фактичного закінчення", - йдеться в заяві МВС.

Саме об'єднання двох проваджень в одне під керівництвом СБУ кілька місяців домагалися активісти та юристи, що супроводжували справу Катерини Гандзюк.

Хто підозрювані?

У справі Катерини Гандзюк поліція затримала п'ятьох підозрюваних. Серед них - організатор, співучасники, виконавець і водій.

Правоохоронці зазначають, що всі вони - колишні українські військові, які воювали на Донбасі.

Двоє - Сергій Торбін та Микита Грабчук - зараз перебувають під вартою. Решта - під домашнім арештом "завдяки співпраці зі слідством".

Четверо підозрюваних зізналися, що Торбін передав їм по $500 за виконання замаху, і дав ще $300 на купівлю сірчаної кислоти.

28 жовтня ймовірного організатора Торбіна перевели з Херсона до Києва, щоб СБУ змогло провести "необхідні слідчі дії".

Що з замовником?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Група народних депутатів закликала у вівторок створити тимчасову слідчу комісію для розслідування нападів на активістів у 2017-2018 роках

Досі ім'я замовника вбивства Катерини Гандзюк невідоме. Правоохоронні органи сподіваються, що після того, як активістка померла, у підозрюваних вже не буде резону "покривати" замовника, тож вони почнуть говорити.

Депутат та член колегії МВС Антон Геращенко припустив, що Торбіну адвокатів обіцяли, що, якщо він буде мовчати, йому дадуть 5-6 років, а вийде на волю він через три.

Але після смерті активістки йому загрожує найсуворіше покарання аж до довічного ув'язнення.

"Крім одного варіанта, коли ти (Сергій Торбін - Ред.) здаси замовника цього страшного злочину. Тоді суд це врахує під час винесення вироку, і ти отримаєш не довічне ув'язнення, а років 10-15", - написав Геращенко в своєму Facebook.

Що не так з розслідуванням?

Найбільша проблема розслідування - зволікання правоохоронних органів. Особливо в питанні виявлення замовника, пояснює юрист та активіст Масі Найєм.

За його словами, положення про ознаки замовності злочину до провадження додали лише наприкінці вересня і лише за клопотанням адвоката Катерини Гандзюк.

У той же час у підозрі, яку вручили затриманим, про замовність злочину взагалі не йдеться. Офіційно їх звинувачують в тому, що вони напали на активістку з власної ініціативи.

"Це дуже велика проблема, - каже Найєм. - Якщо розслідується замовний злочин, але виконавцям не висунули відповідної підозри, суд може задовольнитись визнанням умисного вбивства і на цьому завершити справу. Дивно, що поліція цього не розуміє, або не хоче розуміти".

До роботи поліції запитань у адвокатів та активістів чимало.

Відразу після нападу херсонська поліція намагалась звинуватити іншого чоловіка - Миколу Новікова. Його відпустили лише коли виявилося, що на момент скоєння злочину Новікова не було на місці події.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спершу у нападі помилково звинуватили Миколу Новікова

Сергій Торбін, якого називають ймовірним організатором нападу, майже до кінця жовтня, доки його не перевели в Київ, перебував в слідчому ізоляторі Херсона. При тому, що він сам - колишній працівник поліції, додає Найєм.

За його словами, навіть той факт, що розслідуванням нападу займалась херсонська поліція, викликає запитання. Адже у Катерини Гандзюк з місцевими силовиками був відкритий конфлікт.

Зокрема, активістка жорстко критикувала поліцію за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами у регіоні.

Вона також звинувачувала в корупції Артема Антощука - начальника управління захисту економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки Нацполіції.

Саме тому захист вимагав, щоб два провадження щодо активістки об'єднали в одне і передали на розслідування виключно СБУ.

Найближчим часом тіло активісти мають направити на експертизу. Але, якими б не були її результати, справу все одно розслідуватимуть як вбивство, переконаний Найєм.

"Можливо, хтось з поліції і захоче назвати це смертю, яка б настала і без облиття кислотою, - каже юрист. - Але це надто складно. Вона три місяці лежала прикута до ліжка, вона постійно була на наркотиках, і для будь-якої здорової людини є зрозумілим, що смерть - наслідок облиття кислотою".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!