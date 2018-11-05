Spice Girls планують вирушити у світове турне

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Spice Girls планують вирушити у перший за десятиліття тур - проте Вікторія Бекхем не поїде.

Мелані Браун, Емма Бантон, Джері Хорнер та Мелані Чішолм оголосять подробиці возз'єднання незабаром.

Мел Бі вже підтвердила, що турне буде світовим, і квитки на концерти у Великій Британії з'являться у продажу вже цієї п'ятниці.

"Буде лише нас четверо. Сподіваюся, що Вікторія приєднається до нас у якийсь момент", - сказала зірка під час шоу "Loose Women" каналу ITV.

"Буду дуже прикро, якщо вона цього не зробить".

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Минулого тижня Мел Бі приміряла образ "Пош Спайс" під час святкування Геловіна. В руках вона тримала плакат зі словами "Ні, я не братиму участь в гастролях".

До неї приєднався її друг, одягнений як Девід Бекхем. В руках він мав знак "Будь ласка, будь ласка, будь ласка, зроби це для шанувальників Spice Girls".

На питання про те, що Вікторія сказала б про костюм, Мел Бі відповіла, що та б подумала, що він смішний. Проте зірка також зазначила, що між нею та колишньою колегою по групі дуже складні стосунки.

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У лютому п'ять співачок опублікували фотографії в соціальних мережах, та заявили, що планують спільно працювати над новими проектами.

Востаннє група виступала в оригінальному складі на церемонії закриття Олімпійських ігор 2012 року.

Група розпалася у 2000 році. Всі п'ятеро зібралися знову у 2007 році для спеціального туру.

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