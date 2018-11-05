В Камеруні зі школи викрали майже 80 дітей

Копирайт изображения AFP Image caption Школи в Камеруні вже не вперше стають об'єктами нападів з боку бойовиків.

Десятки людей, переважно школярів, викрали зі школи в західноафриканській державі Камерун.

Чиновники повідомили ВВС, що викрадення 78 школярів та ще трьох людей, зокрема, директора школи, сталося в понеділок вранці в місті Баменде, столиці Північно-Західної провінції країни.

Захід Камеруну в останні роки став територією поширення сепаратистських рухів.

Повстанці, які вимагають незалежності двох англомовних регіонів від переважно франкомовного Камеруну, закликали раніше бойкотувати шкільну освіту.

Проте жодна група досі не взяла на себе відповідальність за викрадення в пресвітеріанській середній школі в Баменда, де навчаються діти віком від 10 до 14 років.

"Молимося за викрадених"

Координатор Пресвітеріанської церкви в Камеруні, його преосвященство Фонкі Самуель Форба повідомив, що спілкувався з викрадачами.

"Вони не хочуть викупу. Все що вони хочуть, щоб ми закрили школи. Ми маємо пообіцяти закрити школи", - сказав він BBC.

"Ми молимося, щоб вони звільнили дітей та вчителів", - додав він.

Це не перший випадок, коли в цьому регіоні, який є оплотом сепаратистів, викрадають дітей, повідомляє кореспондент BBC Нгала Кілліан Чімтом.

19 жовтня невідомі бойовики викрали п'ять школярів двомовної школи у селі Атіела. Про їхню долю досі нічого не відомо.

Сепаратисти кажуть, що шкільна система Камеруну пригнічує англомовну систему викладання, яку Північно-Західна та Південно-Західна провінції успадкували від Британської імперії.

Сепаратистський бунт

Сепаратистські загони, які хочуть створити нову державу Амбазонія, почали з'являтися у 2017 році після того, як сили безпеки розігнали акції протесту в англомовній частині країни.

Адвокати та викладачі протестували проти нездатності уряду забезпечити існування англомовних правової та освітньої системи в Північно-Західній і Південно-Західній провінціях.

Уряд звинуватили в маргіналізації англомовної меншини Камеруну, яка становить близько 20% населення.

Камерун у сучасних кордонах виник у 1961 році, коли південна частина британської колонії Камерун приєдналася до Республіки Камерун, яка отримала незалежність від Франції роком раніше. Нова держава спочатку була федерацією, в якій гарантувалися права англомовної частини країни. Але 1972 року федеративний устрій було скасовано.

В останні роки активізувалася боротьба мешканців англомовних провінцій за децентралізацію країни або за їхню незалежність від переважно франкомовного Камеруну.

85-річний президент країни Поль Бія, який перебуває при владі з 1982 року, був нещодавно переобраний на сьомий термін з понад 70% голосів виборців.

Опозиційні партії стверджують, що вибори сфальсифікували.